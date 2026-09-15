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Yemen'de insani kriz derinleşiyor: çatışmalar 125 binden fazlayı yerinden etti

OCHA, Eylülden bu yana Yemen'de çatışmaların 125 binden fazla kişiyi yerinden ettiğini; insani yardım erişiminin ve stokların yetersiz olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yemen'de insani kriz derinleşiyor: çatışmalar 125 binden fazlayı yerinden etti

Yemen'de Eylül başından bu yana 125 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'deki çatışmaların Eylül ayı başından itibaren on binlerce insanı evlerini terk etmeye zorladığını açıkladı. OCHA'nın yazılı açıklamasına göre çatışmaların artması sivil can kayıplarını yükseltirken, insani yardım operasyonları üzerinde de baskı oluşturuyor.

Kayıplar ve etkilenen gruplar:

Ofis, Eylül başından bu yana en az 18 bin hanede toplam 125 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Ayrıca, 1 Eylül'den bu yana doğrulanan sivil ölü sayısının 8, yaralı sayısının ise 32 olduğunu belirtti. Ölenlerin yarısı ile yaralananların yarısından fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

İnsani yardım erişimi ve saha koşulları:

Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortakları, zorlu çalışma koşullarına rağmen müdahaleyi sürdürdüğünü kaydetti. 12 Eylül itibarıyla binlerce haneye yardım sağlanmış olsa da, açıklamada malzeme stoklarının kritik derecede düşük olduğu ve fonların ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı vurgulandı.

Güvenlik sorunları nedeniyle yardım erişimi ve hareketleri ciddi şekilde kısıtlanmaya devam ediyor; özellikle Yemen’in batı kıyısındaki birçok bölgeye insani yardım faaliyetleri askıya alınmış durumda ve önemli yollar kısıtlı veya geçilemez hale geldi. OCHA tüm taraflara sivilleri koruma, uluslararası insani hukuka saygı gösterme ve acil yardımların güvenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSANİ İŞLER KOORDİNASYON OFİSİ (OCHA), YEMEN&#039;DEKİ ÇATIŞMALAR NEDENİYLE AY...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSANİ İŞLER KOORDİNASYON OFİSİ (OCHA), YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR NEDENİYLE AY BAŞINDAN BU YANA 125 BİN KİŞİNİN EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDIĞINI AÇIKLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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