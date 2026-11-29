kaza ve yaralılar:

Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, sürücü Gündoğdu Aydın yönetimindeki 26 AAF 563 plakalı otomobil yoldan çıkarak orta refüje çıktı ve demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan Emine Aydın, Doruk Aydın ve Emir Enes Uslu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Yaralanan ailenin Hakkari'de askerde olan yakınlarının yemin törenine katıldıktan sonra Bursa İnegöl'e giderken kaza yaptığı bildirildi.

soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN’DA HAKKARİ’DEKİ ASKERİN YEMİN TÖRENİNDEN BURSA’YA GİTMEKTE OLAN AİLENİN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.