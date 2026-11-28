eğitimin kapsamı:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Müftülüğü iş birliğiyle kentteki Kur’an kurslarında ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurslarında kadınlara yönelik menopoz okulu eğitimleri düzenleniyor. Program, kadın sağlığının menarştan menopoza kadar korunması ve desteklenmesi hedefiyle hazırlandı.

kimler veriyor:

Eğitimler, konunun uzmanları olan diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistler tarafından veriliyor. Katılımcılar, menopoz döneminde yaşanan fiziksel, hormonal ve duygusal değişiklikler hakkında uzman anlatımıyla bilgilendiriliyor.

amaç ve içerik:

Eğitimlerde menopoz sürecinde karşılaşılabilecek sağlık sorunları, semptom yönetimi ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri üzerinde duruluyor. Ayrıca kadınlara döneme ilişkin doğru bilgiye erişim sağlanması ve süreci daha bilinçli yönetebilmeleri için eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

BAYBURT’TA KADINLARA YÖNELİK MENOPOZ OKULU EĞİTİMLERİ DÜZENLENİYOR