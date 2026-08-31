Yeni adımlar: SUBÜ perovskit panellerin ömrünü uzatacak katkı geliştiriyor

SUBÜ liderliğindeki proje perovskit panellerin ticarileşme yolunu açmayı hedefliyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Güzel tarafından yürütülen proje, yeni nesil güneş panellerinin pratik kullanıma geçişini engelleyen teknik sorunlara çözüm bulmayı amaçlıyor. Proje, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projenin kapsamı:

Resmi adı 'Uzun Dönem Kararlı ve Yüksek Verimli Perovskit Güneş Hücreleri için Alternatif Ftalosiyanin Türevi Boşluk İletim Malzemesi Katkılarının Geliştirilmesi' olan çalışma, laboratuvar ölçeğinde sentezlenen yeni katkı maddelerinin perovskit hücrelere entegrasyonunu ve uzun dönem kararlılık etkilerini araştıracak. Araştırma kadrosunda Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Daniel Prochowicz (Polish Academy of Sciences) ve Prof. Dr. Seçkin Akın (Necmettin Erbakan Üniversitesi) yer alıyor; Prof. Dr. Ayşegül Gürek (Gebze Teknik Üniversitesi) projeye danışman olarak bilimsel destek sunacak.

Proje, perovskit teknolojisinin en büyük zorluklarından biri olan çevresel etkiler karşısındaki dayanıksızlığı doğrudan ele alıyor. Araştırma ekibi, hücrelerde kısa sürede bozulmaya yol açan katkı maddeleri yerine daha stabil ve su itici özellikli çözümler geliştirmeyi planlıyor.

Gayemiz güneş pillerinin ömrünü uzatmak:

Projeyi yürüten Prof. Dr. Emre Güzel, küresel enerji talebinin 2040 yılına kadar yaklaşık yüzde 50 artmasının beklendiğini hatırlatarak temiz enerjiye geçişin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Güzel, perovskit hücrelerin yüksek verim ve üretim kolaylığı sunduğunu ancak nem, ısı ve ışığa karşı dayanıksızlıklarının ticarileşmelerinin önündeki en önemli engel olduğunu belirtti.

Güzel, mevcut hücre üretiminde kullanılan Li-TFSI gibi katkıların su alımını hızlandırdığını söyledi ve bu soruna alternatif olarak geliştirdikleri ftalosiyanin türevlerinin laboratuvarda sentezlenip hücrelere entegre edileceğini açıkladı. Bu yaklaşımın hedefi, panelleri nem ve ısıya karşı koruyarak ömürlerini uzatmak ve maliyetleri düşürürken güç dönüşüm verimlerini ticari silikon panellerin seviyelerine yaklaştırmaktır.

Projeyle ilgili deneysel çalışmalar, yeni katkıların kimyasal kararlılığı, su iticilik performansı ve uzun dönem ışıma altında dayanıklılığı üzerine yoğunlaşacak. Ekip, ulusal ve uluslararası iş birliğiyle elde edilecek verilerin perovskit teknolojisinin ticarileşme sürecine doğrudan katkı sağlamasını bekliyor.

Desteklenen bu proje, perovskit tabanlı güneş hücrelerinin ev ve enerji santrali uygulamalarında daha geniş ölçekte kullanılabilmesine yönelik kritik bir adım olarak sunuluyor.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. EMRE GÜZEL’İN YÜRÜTTÜĞÜ VE YENİ NESİL GÜNEŞ PANELLERİNİN TİCARİLEŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAYI AMAÇLAYAN PROJE, BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.