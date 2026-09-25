Yeni ağız ve diş sağlığı merkezinin yer seçimi ve gereksinimleri masaya yatırıldı

Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için saha incelemesi gerçekleştirildi

Bayburt'ta yapılması planlanan Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projesi kapsamında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla alan incelemesi yapıldı. Toplantıda merkezin sağlık hizmetleri ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanması ve uygulamaya hazırlanması ele alındı.

teknik ve mimari değerlendirme:

İnceleme sırasında projenin teknik ve mimari ayrıntıları üzerinde kapsamlı görüş alışverişi yapıldı. Yüklenici firma temsilcisi İnşaat Mühendisi Ali Altay, Sağlık Bakanlığı'ndan katılan Makine Mühendisi Veysel Karani Er ile Mimar Sedat Aktulum teknik ve uygulama boyutlarını paylaştı; mevcut saha koşulları ve altyapı gereksinimleri değerlendirildi.

koordinasyon ve sonraki adımlar:

Toplantıda, merkezin sağlık hizmetlerinin gerektirdiği donanım ve mekânsal düzenlemelerin sağlanması için kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı. Projenin hayata geçirilmesi sürecinde ilgili kurum ve paydaşlarla işbirliğinin sürdürüleceği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sahada tespit edilen hususların proje dokümanlarına yansıtılacağını ve yapım sürecinin ihtiyaçlara uygun ilerlemesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İÇİN ALAN İNCELEMESİ YAPILDI