Yeni akademik yıl 206 bin genç için eğitimde sınav ötesi fırsatları öne çıkarıyor

Yerleştirme verileri ve yeni akademik yıl

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre lise son sınıf düzeyinden örgün yükseköğretime yerleşenlerin sayısı 206.631 oldu. Bu adaylardan 122.323'ü lisans, 84.308'i ön lisans programlarına yerleşti. Türkiye genelinde başlayan 2026-2027 akademik yılı, yalnızca sınav odaklı başarıyı değil, eğitimin sosyal, kültürel ve mesleki boyutlarını da tartışmaya açıyor.

TÜRGEV'in yaklaşımı ve hedefleri

Türkiye Gençliğe ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) yöneticileri, vakfın otuz yıllık deneyimini sınav başarısının ötesinde bir eğitim vizyonuyla tanımlıyor. Vakıf; yurt ve burs desteğinin yanı sıra genç kızların ilgi ve yeteneklerini keşfedebileceği programlar sunuyor. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olarak gençlerin kendi kültür ve medeniyet birikimlerini tanıması, çağın bilim ve teknolojisini takip etmesi de öncelikler arasında yer alıyor.

TÜRGEV başkanının vurguları:

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, vakfın yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Bir gencin hangi okulu kazandığı kadar, aldığı eğitimle ne yaptığı da bizim için önemli." Yılmaz, üniversite yıllarını gençlerin fikir dünyalarını kurdukları ve hayata karşı sorumluluklarının şekillendiği bir dönem olarak tanımladı ve ekledi: "Genç kızlarımız kendi tarihine, edebiyatına, düşünce dünyasına hakim olsun. Çağının bilimini ve teknolojisini de iyi bilsin, kendi alanında yeni şeyler üretme azmi olsun istiyoruz."

Başarılar, kamp ve uluslararası programlar

TÜRGEV öğrencilerinin 2026-YKS’de elde ettiği dereceler vakıf içinde önemli bir gurur kaynağı oldu. Yurt öğrencilerinden Hanne Hifa Akkuş sözel puan türünde Türkiye 5’incisi ve eşit ağırlıkta 12’ncisi, Beyza Özyurt sözelde 31’inci, Şeydanur Gündoğdu dil puan türünde 32’nci, Asudenur Ahsen Ünal ise sözelde 51’inci ve eşit ağırlıkta 173’üncü oldu.

Ağustos ayında düzenlenen Yıldız Öğrenci Kampı’nda TÜRGEV ile yolları kesişen 66 genç kız Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bir araya geldi; kampta üniversite yıllarına ve gelecek hedeflerine yönelik oturumlar alanında yetkin isimlerle gerçekleştirildi.

Vakıf ayrıca uluslararası platformlarda da gençleri buluşturuyor. Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında yürütülen programlar; Saraybosna, Prizren ve bu yıl Üsküp’te düzenlenen GİF MUSIC etkinliğinde Türkiye ve Kuzey Makedonya’dan 41 gencin ortak çalışmalarına olanak tanıdı.

30 yıllık etki ve beklentiler:

TÜRGEV, kurulduğu 30 yıllık sürede 80.871 öğrenciye yurt desteği sağladı ve 17.648 eğitim bursu verdi. Vakfın mezun sayısı 40.435 iken, gerçekleştirdiği eğitim programlarının sayısı 33.832 olarak kaydedildi. Yılmaz, bu istatistiklerin gurur verici olduğunu belirterek asıl hedefin üniversiteye kabul edilmek değil, o kapıdan girildikten sonra bilgi ve emeğiyle topluma katkı sunmak olduğunun altını çizdi: "Aldıkları eğitimin hem kendi hayatlarını kurmalarına hem de memleketlerinin ve insanlığın meselelerine çözüm üretmelerine vesile olmasını temenni ediyoruz."

Yeni akademik yıl, 206 binin üzerindeki genç için kişisel gelişim ve toplumsal sorumluluk ekseninde yeni fırsatlar sunuyor. Eğitim kurumları, vakıflar ve gençlerin kendileri bu dönemi sadece mesleki yeterlilik kazanma değil, aynı zamanda fikir üretme, soru sorma ve çözüm getirme süreci olarak değerlendirmeye çağrılıyor.

TÜRKİYE'DE BİRÇOK ÜNİVERSİTE 2026-2027 AKADEMİK YILINA HAZIRLANIRKEN, LİSE SON SINIF SEVİYESİNDEN ÖRGÜN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞEN 200 BİNİN ÜZERİNDE GENÇ İÇİN DE YENİ BİR DÖNEM AÇILIYOR.