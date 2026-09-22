Yeni akademik yılda gençlere terörsüz Türkiye mesajı

Bartın Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış dersi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde belirlenen 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış derslerinin teması 'Terörsüz Türkiye' olarak işlendi. Bartın Üniversitesi (BARÜ) derslerinde bu tema çerçevesinde toplumsal birlik ve beraberliğin korunması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve gençlerin ülkenin geleceğindeki rolü ele alındı.

Rektörün vurguları:

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerin sınıflarına konuk olarak yeni yılın ilk dersini verdi. Konuşmasına 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' vurgusuyla başlayan Akkaya, ülkenin birlik ve bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti ve 'Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün korunması, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarılması hepimizin en büyük temennisidir' sözleriyle beklentisini dile getirdi.

Akkaya, huzurun kalıcı olduğu bir ülkede gençlerin geleceğe güvenle bakabileceğini; şehirlerin ve bölgelerin sahip oldukları potansiyeli daha güçlü biçimde değerlendirebileceğini belirtti. Konuşmasının bir bölümünde 'İnsanlarımızın huzur içinde yaşadığı, farklılıklarımızla birlikte güçlü olduğumuz, enerjimizi bilime, eğitime, üretime ve kalkınmaya verdiğimiz bir Türkiye. Hepimizin istediği gelecek bu. Gelecek bizlerde, siz gençlerimizde, Terörsüz Türkiye’de.' ifadelerini kullandı.

Üniversitenin rolü:

Rektör Akkaya, üniversitelerin farklı şehirlerden gelen öğrencileri aynı sıralarda buluşturan, öğrenme ve üretme ortamları olduğunu belirterek bu kurumların aynı zamanda birer kardeşlik ortamı olduğuna dikkat çekti. BARÜ olarak gençlerin 'yarının Türkiye’sini inşa edecek bilgi ve yetkinliğe sahip, farklılıklara saygı duyan, araştıran ve üreten bireyler' olarak yetişmesini önemsediklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ahmet Akkaya, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler ile akademik ve idari personel için hayırlı olmasını diledi ve gençlere birlik, umut ve sorumluluk çağrısını yineledi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILININ İLK DERSLERİNDE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" BAŞLIĞI ELE ALINARAK TOPLUMSAL BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ İLE GENÇLERİN ÜLKENİN GELECEĞİNDEKİ ROLÜ ANLATILDI.