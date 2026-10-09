Yeni alternatif bulvar Karaköprü ile şehir hastanesine ulaşımı kolaylaştırıyor

Asfalt çalışması tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesindeki Doğukent ve Güzelyurt mahallelerini kapsayan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yürütülen asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Çalışmayı gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bulvarı ulaşıma açtı.

Çalışmanın kapsamı:

Bulvar, yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Karaköprü ile Şanlıurfa Şehir Hastanesi arasında alternatif bir ulaşım güzergâhı oluşturacak; hedef, hastaneye erişimi kolaylaştırmak ve trafik yoğunluğunu azaltmaktır.

Yerel temsilcinin değerlendirmesi:

Karaköprü Doğukent Mahallesi Muhtarı Fethi Doğan, yürütülen çalışmalar dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve emeği geçen personele teşekkür etti. Doğan, yeni bulvarın günlük ulaşımı rahatlatacağını vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yol yapım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

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