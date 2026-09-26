Yeni anayasa çağrısı: Türkiye'nin yazılımı güncellenecek

Yayman Van programında yeni anayasa çağrısını yineledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Van’a gelerek Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen "Kardeşlikle Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye" programında konuştu. Yayman, konuşmasında hem dış politikaya hem iç gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve yeni bir anayasa ihtiyacını vurguladı.

Birleşmiş Milletler konuşması ve Filistin vurgusu:

Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasına dikkat çekti. Konuşmada, Türkiye’nin Filistin ve Gazze’ye verdiği desteğin süreceği mesajını yineleyen Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının küresel ilgi gördüğünü söyledi ve "Cumhurbaşkanımızın konuşmasına gösterilen ilgi ile katil Netanyahu’ya gösterilen tepki, aslında Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin tarihin doğru tarafında durduğunu apaçık biçimde ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Yayman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletin mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti ve Cumhurbaşkanına "küresel lider" vurgusuyla teşekkür etti.

Sahada siyaset ve silahların bırakılmasına dair mesaj:

Yayman, AK Parti’nin "masada değil, sahada siyaset" anlayışını öne çıkararak Van’da saha çalışmalarının süreceğini söyledi. Bölgedeki huzur ikliminin turizme katkısına işaret eden Yayman, "Bu defa inşallah silahlar bırakılacak. Türkiye yepyeni bir döneme adım atacak" dedi. Sürecin başarısı için hükûmet kanadı ve MHP’nin iş birliğini önemsediklerini belirten Yayman, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sürece verdiği destek için teşekkür etti ve "467 evet oyu, bu sürecin sigortasıdır" ifadelerini kullandı.

Devletin, siyasetin ve idarenin yazılımı:

Yayman, Türkiye’yi "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine taşımak için devletin, siyasetin ve idarenin "yazılımının" güncellenmesi gerektiğini söyledi. Dijitalleşme ve yapay zeka çağında geleneksel yöntemlerin geri kaldığını vurgulayarak, sürekli reform söyleminin yeni anayasa ile somutlaşacağını belirtti. Yayman, sözlerini şu cümleyle özetledi: "Türkiye’nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır."

Konuşmada ayrıca, Suriye’de PYD ve YPG’nin Suriye devletine entegrasyonu ve bölgede sağlanan huzur ikliminin önemine dikkat çekildi. Yayman, Cumhur İttifakı’nın liderliğiyle Türkiye’nin küresel bir güç haline gelme hedefine vurgu yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolüne işaret etti.

Program boyunca Yayman, hem dış politika duruşunu hem de iç reform gündemini aynı eksende ele alarak yeni anayasa çağrısını bir politika önceliği olarak konumlandırdı ve Van’dan sürecin sahiplenilmesi çağrısında bulundu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN YAYMAN, VAN’DA KATILDIĞI TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI PROGRAMINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, TÜRKİYE’NİN YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACI OLDUĞUNU BELİRTEREK, "TÜRKİYE'NİN EKMEK GİBİ, SU GİBİ, HAVA GİBİ YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACI VARDIR" DEDİ.