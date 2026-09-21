Yeni anayasa, seçim takvimi ve terörsüz Türkiye hedefi: Ali İhsan Yavuz'un Ağrı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Ağrı'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında basın mensupları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Programa AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız de katıldı. Yavuz, anayasa çalışmaları, seçim takvimi, "Terörsüz Türkiye" süreci ve ekonomik ile güvenlik gündemindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa çalışmaları:

Yavuz, partinin anayasa çalışmalarına yönelik olarak oluşturduğu 10 kişilik komisyonun uzun süredir hazırlık yürüttüğünü ve taslak çalışmalarını tamamladığını söyledi. Anayasa değişikliği için Meclis'te 360 milletvekilinin desteğinin gerektiğini belirten Yavuz, partinin amacının "topyekûn sivil, demokratik yeni bir anayasa yapma hevesi" olduğunu vurguladı ve bu çabanın alternatifi olarak 360 milletvekiline ulaşamasa dahi anayasayı referanduma taşıyabileceklerini ifade etti.

Seçim takvimi ve adaylık öngörüsü:

Seçimlerin normal takviminin Mayıs 2028 olduğuna dikkat çeken Yavuz, Meclis'in seçimlerin yenilenmesine yönelik karar almasının kendileri için arzu edildiğini söyledi. Seçimlerin öne alınması için uzun süreye ihtiyaç olmadığını savunan Yavuz, "Bu öne alma işinin altı ay, bir yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa, çok net söylüyorum, maksat hasıl oluyor" dedi. Partinin henüz resmi bir karar almadığını belirterek, "Partinin aldığı bir karar yok. Ama ben seçim tarihi Mayıs, ondan çok kısa bir süre önce seçim yenileme kararının alınabileceğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da aday olacağını öngörüyorum" açıklamasını yaptı. Bu ifadeler, parti içindeki takvim tartışmalarının sürdüğünü işaret ediyor.

Terörsüz Türkiye, güvenlik ve diğer gündemler:

Yavuz, "Terörsüz Türkiye" sürecine toplumda ve Meclis'te geniş bir destek olduğunu söyleyerek, "Çok büyük bir ittifak söz konusu. Hem toplumda hem Meclis'te çok büyük bir ittifak var" dedi ve sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhur İttifakı'nın kararlılığıyla yürütüldüğünü belirtti. Sürecin sağlıklı sonuçlanması için destek ve duaların önemine de dikkat çekti.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Yavuz, geçmişle kıyaslama yaparak depremin ardından 470 bin konutun inşa edildiğini söyledi: "Birazcık devletimizle de övünelim, gurur duyalım açıkçası. 470 bin konutun maketini yapmaya çalışsak yapamayız bile." Ayrıca sosyal konut projeleri, İstanbul Havalimanı yatırımları ve savunma sanayindeki projeler üzerinde durdu; ANKA-3, KAAN ve insansız hava araçları çalışmalarının sürdüğünü, enerji alanında ise petrol ve doğal gaz üretiminin artırılmasına yönelik adımların devam ettiğini belirtti.

Yavuz, Türkiye'nin pandemi, Ukrayna savaşı, Suriye gelişmeleri ve 6 Şubat depremleri gibi zorlu dönemlerden geçtiğini ancak tüm bu süreçlere rağmen çalışmanın sürdüğünü vurgulayarak, vatandaşlara ve siyasetçilere yönelik güven verici bir mesaj verdi: "Tüm bu süreçleri geride bırakarak yarınlara ümit içinde yürüdüğümüzden emin olabilirsiniz. Yarınlarımızın daha da güzel olacağı noktasında hiçbir şüphemiz olmamalıdır."

AĞRI'DA BASIN MENSUPLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEN AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI ALİ İHSAN YAVUZ, YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINDAN SEÇİM TAKVİMİNE, "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDEN GÜNDEMDEKİ DİĞER GELİŞMELERE KADAR BİRÇOK BAŞLIKTA MESAJ VERDİ.