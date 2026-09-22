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Yeni araçlarla güçlenen Bolu emniyeti dualarla hizmete başladı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü araç filosuna yeni asayiş, trafik ve güvenlik araçları katıldı; araçlar dualarla hizmete sunuldu ve kurban kesildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeni araçlarla güçlenen Bolu emniyeti dualarla hizmete başladı

Yeni araçlarla güçlenen Bolu emniyeti dualarla hizmete başladı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere temin edilen yeni hizmet araçları, düzenlenen törenle göreve alındı. Araçlar, il genelinde asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere filoya dahil edildi.

Tören ve katılımcılar:

Tören, Polisevinde gerçekleştirildi. Programa İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve emniyet personeli katıldı. Katılımcılar, yeni araçların görev başında güvenli ve faydalı olmasını temenni etti.

Dualar, kurban ve hizmete sunma:

Programa ilişkin olarak yeni araçlar için dualar edildi ve ardından kurban kesildi. Törende, araçların kazasız, belasız ve hayırlı hizmetlerde kullanılmasına ilişkin iyi dilekler paylaşıldı. Yeni hizmet araçları, il genelinde görev yapan ilgili emniyet birimlerinin kullanımına sunuldu.

Yetkililer, filoya katılan araçların sahada görev yapan personelin çalışma koşullarını destekleyeceğini ve kamu güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Tören, araçların resmi olarak hizmete alınmasının ardından sona erdi.

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİN EDİLEN YENİ HİZMET ARAÇLARI...

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİN EDİLEN YENİ HİZMET ARAÇLARI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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