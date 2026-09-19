Yeni Atatürk stadyumu KKTC gençliği için milat oldu

Lansmanda verilen mesajlar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi lansmanında Kıbrıs Türk gençliğinin uzun süren izolasyon ve ambargolarla mücadelesine dikkat çekti. Üstel, gençlerin spor alanındaki kısıtlamalara rağmen dirayet gösterdiğini belirterek Bugün bir milat. Bugün Kıbrıs Türkünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliğinin tarihi günü ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 1950’li yıllardan itibaren devam eden izolasyonun ve ambargoların sporcular üzerindeki etkisini vurgulayan Üstel, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğe kavuştuğunu; ancak sporcuların uluslararası müsabakalara katılımında hâlâ çeşitli engellerle karşılaştıklarını aktardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupa Birliği kararlarının, Kıbrıslı Türk gençlerin önünde engel oluşturduğunu söyledi.

Türkiye ile iş birliği ve altyapı yatırımları:

Üstel, varoluş mücadelesi sürecinde ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin hep hissedildiğini belirtti. Nasıl ki varoluş mücadelesi verirken sabırla ve dayanışma ruhu içerisinde ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini üzerimizde gördük diyen Başbakan, sporda da bu desteğin devam ettiğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazın imzasının KKTC projelerinde öne çıktığını ifade etti.

Üstel, Türkiye’den KKTC’ye su temin projesini örnek göstererek, projenin hayata geçirilmesinde Erdoğan’ın kararlılığını hatırlattı: Ben bu suyu gerçekleştireceğim sözünü anımsattı ve Toros Dağları’ndan denizin altından Geçitköy Barajı’na dökülen suyun Kıbrıs Türküne hayat verdiğini söyledi. Suyun tarım alanlarına ulaştırılmasına yönelik Mesarya bölgesindeki çalışmaların hızlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Enerji ve uluslararası spor vurgusu:

Başbakan Üstel, Türkiye’den doğal gaz getirilmesi ve elektrik enerjisinin kabloyla taşınması projelerine değinerek, bu girişimlere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin karşı çıktığını savundu. Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini aktararak Kıbrıs Türküne layık olan doğal gaz ise doğal gazı getireceğim. Kıbrıs Türküne Türkiye Cumhuriyeti’nden kabloyla enerjiyi yine getireceğim. Ve Kıbrıs Türkünün enerjideki var olan sorunlarını tarihe gömeceğiz ifadelerini aktardı.

Spor alanında karşılaşılan engellere rağmen Kıbrıslı Türk sporcuların mücadeleden vazgeçmediğini dile getiren Üstel, gençlerin uluslararası platformlarda elde ettiği başarılara örnek verdi. Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli takımının İtalya’daki turnuvada karşılaşılan zorluklara rağmen birinci geldiğini ve ülke adına bayrağı çektirdiğini vurguladı: Bütün sıkıntılara rağmen, bütün engellemelere rağmen takımımız oradaki turnuvada birinci geldi. Bayrağımızı çektirdi.

Başbakanın konuşması, KKTC'de spor altyapısına yapılan yatırımların yanı sıra Türkiye ile sürdürülen iş birliğinin sosyal ve ekonomik alanlardaki yansımalarını öne çıkardı. Üstel, eğitim, sağlık, karayolu ve diğer altyapı projelerinde Türkiye’deki yetkililerin desteğinin belirleyici olduğunu tekrar etti.

Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi lansmanı, hükümetin gençlik ve spor politikalarının sembolik bir adımı olarak sunuldu. Üstel’in sözleri, hem sporculara hem de altyapı yatırımlarını takip eden kamuoyuna kısa ve net bir mesaj iletti: engellere rağmen ilerleme ve Türkiye desteğiyle sürdürülen kalkınma.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi Lansmanı’nda yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk gençliğinin yıllardır spor alanında izolasyon ve engellerle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bugün bir milat. Bugün Kıbrıs Türkünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliğinin tarihi günü" dedi.