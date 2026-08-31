Yeni başlangıcın sorumluluğu: Özgür Özel genel merkezde ilk PM toplantısına girdi

Özel genel merkezde ilk toplantıya başlarken

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeni bir başlangıç çok heyecanlıyız" dedi. Özel, genel merkeze girerken bu binada çalışmaya ilk kez geldiğini belirtti ve daha önce binayı sadece inşaat aşamasında gezdiğini söyledi.

Parti meclisinin ilk toplantısı:

Özel, "Birazdan 91 kurucumuzla ve parti meclisimizin üyeleriyle ve yedek üyeleriyle birlikte ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Toplantının, yeni teşkilatlanma süreci ve öncelikli çalışma programının ele alınacağı bir başlangıç olarak planlandığı belirtildi.

Özel'in değerlendirmesi:

Parti lideri, Türkiye'deki dönüşüme dikkat çekerek Avrupa karşılaştırması yaptı: "Avrupa’da Avrupa’nın en güçsüz sosyal demokrat partileri ki iktidarda olan partiler ya da iktidar ortağı olan partiler, onların toplamı kadar üyeye bu kadar kısa sürede eriştik" dedi. Özel, bu hızlı örgütlenme ve yükselen beklenti karşısında büyük bir sorumluluk hissettiklerini vurguladı.

Özel ayrıca, "Allah bizi mahcup etmesin" diyerek, kendilerine güvenenlere ve gönülden destek verenlere karşı hem manevi hem de maddi anlamda sorumluluk taşıdıklarını belirtti. Bu sorumluluk duygusuyla parti kadrolarının ve örgütün beklentilere uygun biçimde çalışması gerektiğini ifade etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel: "Yeni bir başlangıç çok heyecanlıyız"