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Yeni Cami'de sabah namazı gençlerin buluşma noktası oldu

Afyonkarahisar Şuhut'ta her hafta Yeni Cami'de düzenlenen Sabah Namazı Gençlik Buluşması, gençlerin manevi bağlarını ve dayanışmasını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yeni Cami'de sabah namazı gençlerin buluşma noktası oldu

Programın amacı ve düzeni

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen Sabah Namazı Gençlik Buluşması, gençlerin manevi değerlerle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Program, her hafta Yeni Cami’de, İmam Hatibi Ömer Ay öncülüğünde yapılıyor.

Bir araya geliş ve ibadet

Gençler sabah namazında bir araya gelerek birlikte ibadet ediyor; toplu namaz ve dualar sırasında karşılıklı saygı ile yardımlaşma ön plana çıkıyor. Düzenli buluşmalar, katılımcılarda ibadet alışkanlığı kazandırmayı ve ortak manevi pratikleri güçlendirmeyi hedefliyor.

Manevi bağların güçlenmesi ve toplumsal rol

Etkinlik, gençlerin camilerle kurduğu bağları kuvvetlendirmeyi ve birlik, beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu buluşmalar, camilerin yalnızca ibadet mekânı olmadığını; aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşliğin kuvvetlendiği alanlar olduğunu da ortaya koyuyor.

Sabah Namazı Gençlik Buluşması, sürdürülebilir bir program olarak yerel liderliğin yönlendirmesiyle gençler arasında sürekli bir iletişim ve manevi gelişim zemini oluşturuyor.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE DÜZENLENEN ‘SABAH NAMAZI GENÇLİK BULUŞMASI’ PROGRAMI GENÇLERİ...

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE DÜZENLENEN ‘SABAH NAMAZI GENÇLİK BULUŞMASI’ PROGRAMI GENÇLERİ CAMİ ÇATISI ALTINDA BİR ARAYA GETİRİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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