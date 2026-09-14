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Yeni dönem heyecanı Sivrihisar'ın okullarına yansıdı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı; 2.715 öğrenci, 199 öğretmen, 50 idareci ve 28 okul ders başı yaptı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yeni dönem heyecanı Sivrihisar'ın okullarına yansıdı

Sivrihisar'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı törenle açıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla başladı. Sabahın erken saatlerinde okullara gelen çocukların heyecanı okul bahçelerine yansıdı; veliler kapı dışında evlatlarına destek verdi. Törenlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sırayla sınıflara alındı ve ilk ders zilinin çalmasıyla öğretim faaliyetleri resmen başladı.

okul bahçelerinde buluşma ve ritüeller:

Minik öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenci sıralarında görülen sabırsız bekleyiş, törenlerin ardından yerini ders çalışma temposuna bıraktı. Okulların girişlerindeki kortejler, konuşmalar ve kısa programlarla yılın ilk gününün ritüelleri eksiksiz uygulandı.

yetkililerin açıklamaları ve sayısal tablo:

İlçe genelinde eğitime başlayanların sayısına ilişkin bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Özkaya, ilçede bugünkü açılışın sorunsuz gerçekleştiğini vurguladı. Özkaya, ilçedeki eğitimin başlangıcına dair şu verileri paylaştı: 2.715 öğrenci, 199 öğretmen, 50 idareci ve 28 okul bugün ders başı yaptı. Yeni dönemin tüm eğitim camiası, öğretmenler, veliler ve öğrenciler için hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Yetkililer, okullarda yapılan hazırlıkların tamamlandığını belirterek, eğitim öğretim süreçlerinin planlandığı şekilde ilerleyeceğini kaydetti. Veliler ve öğretmenler, öğrencilerin güvenliği ve verimli bir eğitim yılı için iş birliği yapma mesajı verdi.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YAZ TATİLİNİN ARDINDAN SİVRİHİSAR...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YAZ TATİLİNİN ARDINDAN SİVRİHİSAR GENELİNDE BULUNAN OKULLARDA İLK DERS ZİLİ ÇALDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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