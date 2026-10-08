Yeni dönem öğrencileri Eskişehir'in kültürünü sokak sokak keşfetti

şehirle tanışma ve amaç:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda, kente yeni gelen üniversite öğrencileri ve Yunus Emre Yurdu sakinleri bir araya getirildi. Etkinlik, öğrencilerin şehirle hızlı ve güvenli bir şekilde kaynaşmasını sağlamak amacıyla planlandı.

gezi rotası ve gözlemler:

Katılımcılar, rehber eşliğinde Tarihi Odunpazarı Bölgesi sokaklarında yürüdü, bölgenin mimari dokusunu ve kültürel atmosferini yerinde gözlemleme imkânı buldu. Program kapsamında ayrıca Hava Şehitliği ziyaret edildi; gençler, kentin tarihine ilişkin farkındalıklarını artırma fırsatı yakaladı.

Etkinlik boyunca öğrenciler farklı bölge ve mekanlar hakkında bilgi aldı, sorularını yetkililere iletti ve fotoğraf çekerek deneyimlerini belgeledi. Bu tür gezilerin, yeni gelenlerin kent yaşamına adaptasyonunu hızlandırdığı ve sosyal bağları güçlendirdiği gözlemleniyor.

Programa katılan gençlerin bir araya gelmesiyle hem tanışma hem de dayanışma ortamı oluştu. Organizasyon yetkilileri, benzer etkinliklerin devam ederek öğrencilerin kente aidiyet duygusunun pekiştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN GEZİ PROGRAMINDA, KENTE YENİ GELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ESKİŞEHİR'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLARINI KEŞFETTİ.