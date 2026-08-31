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Yeni dönem Tarsus emniyetinde: Bayram Barış Altındal göreve başladı

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev değişti. Berat Günçiçek görevi Bayram Barış Altındal’a devretti; yeni müdür asayiş ve güvenliği sürdürecek.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeni dönem Tarsus emniyetinde: Bayram Barış Altındal göreve başladı

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi

Mersin'in Tarsus ilçesinde emniyet müdürlüğünde görev teslimi yapıldı. Berat Günçiçek, yürüttüğü hizmetlerin ardından görevi Bayram Barış Altındal'a devretti ve yeni müdür göreve başladı.

Günçiçek'in dönemi:

Görev süresi boyunca Berat Günçiçek'in ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda rol aldığı belirtildi. Yetkililer, bu dönemde asayiş çalışmaları ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Yeni müdürün öncelikleri:

Bayram Barış Altındal resmen görevi devraldı ve Tarsus'ta asayiş ve güvenlik çalışmalarını sürdürmeyi amaçladığını açıkladı. İlçede kamu düzeninin korunması ve vatandaş güvenliğinin güçlendirilmesi yeni dönemin öncelikli konuları olarak öne çıkacak.

Devir teslimin ardından Altındal'ın görevine başladığı ve ilçedeki güvenlik çalışmalarını devam ettireceği öğrenildi.

TARSUS EMNİYET MÜDÜRÜ BAYRAM BARIŞ ALTINDAL (SOLDA) GÖREVE BAŞLADI.

TARSUS EMNİYET MÜDÜRÜ BAYRAM BARIŞ ALTINDAL (SOLDA) GÖREVE BAŞLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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