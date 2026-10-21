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Yeni dönemde HAGEL tarım ve hayvancılığı dijital ve proje odaklı güçlendiriyor

HAGEL, 2027 programı ve bütçesini belirleyerek tarım ve hayvancılıkta üretici odaklı destekleri artıracak, dijital altyapı ve proje odaklı çalışacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yeni dönemde HAGEL tarım ve hayvancılığı dijital ve proje odaklı güçlendiriyor

HAGEL meclisi kararları:

Bursa İli Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) yeni dönemde tarım ve hayvancılık çalışmalarını genişleterek üreticilere yönelik destekleri artırmayı hedefliyor. Meclis toplantısı Kaplıkaya Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi ve toplantıya Birlik Başkanı ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık başkanlık etti. Gündemde 2027 yılı çalışma programı ve bütçe tasarısı, birlik tüzüğünde belirli maddelerde değişiklik yapılması ve ilçe bazlı tanıtım ile hayvancılık ihtiyaç envanterinin hazırlanması maddeleri yer aldı.

Toplantıda ilçelerin öncelikli ihtiyaçlarına göre desteklerin nasıl şekilleneceği üzerinde duruldu, üreticinin üretim ve pazara erişimini kolaylaştıracak programlara öncelik verileceği aktarıldı. Sunumlarda, ilçe ölçeğinde yapılacak çalışmaların hem tanıtım hem de ihtiyaç analizi açısından yol haritası oluşturacağı vurgulandı.

Dijital dönüşüm ve üretici odaklı programlar:

HAGEL, hayvancılıkta yürüttüğü aktif çalışmaları tarım sektörünü de kapsayacak biçimde entegre etmeyi planlıyor. Kurumun kurumsal ihtiyaçları önceliklendirilerek dijital altyapısı güçlendirilecek ve kurum kapasitesi artırılacak. Bu adımın, üreticiye doğrudan ulaşan hibe ve destek programlarının etkinliğini yükseltmesi ve pazara erişim süreçlerini kısaltması bekleniyor.

Birlik Başkanı Mustafa Işık toplantıda, "Yeni dönemde ağırlıkla odak noktamız üreticiyi hibe programları ve desteklerle güçlendirmek ve bunu çağa uygun argümanlarla desteklemek olacak. Arge ekibimizle bunun için yoğun bir mesai yapıyoruz. Proje odaklı ve yenilikçi bir bakış açısı benimseyeceğiz" sözleriyle hedefleri özetledi. Mecliste alınan kararlar oy birliğiyle kabul edilerek toplantı sona erdi.

BURSA İLİ TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME BİRLİĞİ (HAGEL), YENİ DÖNEMDE TARIM VE HAYVANCILIK...

BURSA İLİ TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME BİRLİĞİ (HAGEL), YENİ DÖNEMDE TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINI GENİŞLETEREK ÜRETİCİLERE YÖNELİK DESTEKLERİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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