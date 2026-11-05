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Yeni dönemde ilk adım: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı; Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, pas ve çift kale maçlarla Çorum FK hazırlıkları sürdü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yeni dönemde ilk adım: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe idmanına çıktı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanını yönetti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.

Çalışmanın içeriği:

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, kısa sürede yoğun bir programla ilerledi. Seans ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle açıldı; ardından pas çalışmaları yapıldı ve antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sonlandırıldı. Teknik ve fiziksel gelişimi birlikte hedefleyen bu düzen, takımın maç temposuna hızlı adaptasyon arzusunu gösterdi.

Oyuncu yüklemeleri ve sonraki adımlar:

Liverpool karşılaşmasında 11'de başlayan ve 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, günü rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Teknik ekip, kalan oyuncuların idmanda daha yoğun yer aldığını belirterek toparlanma ve taktik çalışmalarını yarınki seansla sürdüreceklerini planladı.

Emre Belözoğlu'nün ilk idmanı, saha içi düzenlemeler ve çalışma disiplini açısından teknik kadronun yaklaşımını yansıttı; takım, Çorum deplasmanına yönelik hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla devam ettirecek.

FENERBAHÇE&#039;DE EMRE BELÖZOĞLU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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