Yeni dönemde kadınların sesi: Yunusemre kadın meclisine Filiz Tuğçe Ayrancı seçildi

Yunusemre Kent Konseyi'nde başkanlık seçimi tamamlandı

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi, Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Avukat Yalçın Arcak, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılıç, divan yönetimi ve konsey üyeleri katıldı.

toplantıda gündem ve değerlendirmeler:

Genel kurulda kent konseyinin geride kalan dönemde yürüttüğü çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı. Meclisin önceki dönemde görev yapan başkanı Suzan Cömert Özata, yeni döneme aday olmadığını belirterek, Yunusemre'de kadınlarla birlikte gerçekleştirilen sosyal çalışmaları vurguladı ve göreve gelecek ekibe başarı dileklerini iletti.

seçim sonucu ve liderlik mesajları:

Başkanlık seçimi sonucunda Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin yeni başkanı olarak seçildi. Seçim sonrası konuşan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılıç, kent konseyinin katılımcılık, ortak akıl ve sivil toplumun güçlendirilmesine katkılarına ilişkin mesajlar verdi; Yunusemre'nin geleceğine dair ortak çalışmanın önemine dikkat çekti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise kent konseylerinin yerel yönetimlerde katılımcılığı artırmada önemli bir işlev üstlendiğini belirtti ve 'Kadın kardeşlerimiz Manisa’da en güçlü dayanışma örneklerinden birini ortaya koydu' sözleriyle meclisin birlikteliğini övdü. Başkan Balaban, yeni dönemde Kadın Meclisi'ne çalışmalarında başarılar diledi.

Yeni başkan Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, göreve seçilmesinin ardından destek verenlere teşekkür etti ve yeni dönemde Yunusemre için önemli projeler, sosyal çalışmalar ve ortak hareket etme esaslı etkinlikler planlayacaklarını ifade etti.

YUNUSEMRE KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NI GERÇEKLEŞTİREREK YENİ BAŞKANI SEÇTİ. YAPILAN SEÇİMDE YENİ DÖNEM İÇİN BAŞKAN AVUKAT FİLİZ TUĞÇE AYRANCI İPLİKÇİ SEÇİLDİ.