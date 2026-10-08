yeni dönemde tarımda teknoloji ve dayanışma ön planda

DSİ vakfı sergisi büyüklüğünü teknoloji yatırımlarıyla birleştirdi

Devlet Su İşleri bünyesinde düzenlenen DSİ Vakfı Köy Okullarına Yardım Yöresel Ürünler Sergisi bu yıl da Anadolu'nun farklı yörelerinden gelen ürünleri bir araya getirdi. Açılışa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile çok sayıda davetli katıldı. Program İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarla başladı.

serginin amaçları ve geçmiş destekler:

Yumaklı, DSİ Vakfı'nın yıllardır kurumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü sürdürdüğünü belirtti. Geçmiş yıllarda sergilerden elde edilen gelirlerin Gazze'deki mağdurlara ulaştırıldığını, geçen yıl ise Hatay'da orman yangınlarından etkilenen bölge adına DSİ mensupları adına bir hatıra ormanı oluşturulduğunu aktardı. Bu yılki serginin gelirinin ise köy okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanılacağını söyleyerek organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

suyun verimli kullanımı ve yeni yatırım hedefleri:

Bakan Yumaklı, suyun verimli kullanımının önümüzdeki dönemde en önemli önceliklerden biri olduğunu vurguladı. Sulama sistemlerinin kapalı hale getirilmesinin bakanlığa gelen taleplerin başında yer aldığını belirten Yumaklı, 2002'de kapalı sistem sulama yatırımlarının oranının %6 olduğunu, bugün bu oranın %38'e yükseldiğini ve hedefin 2030 yılına kadar %45 olduğunu ifade etti.

Yumaklı, gelecek yıl için somut bir programı da açıkladı: önümüzdeki yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyonu sistemlerinin devreye alınacağını bildirdi. Bakan, Cumhurbaşkanı'nın "Suyunuzu korumak, vatanı korumak itibariyle aynıdır" sözünü düstur edindiklerini belirterek genç mühendislere ve DSİ kadrosuna güvenini dile getirdi.

Programın ardından Yumaklı ve beraberindekiler, sergide açılan stantları gezerek yöresel ürünleri inceledi. Sergi, elde edilen gelirle köy okullarına katkı sağlamayı amaçlıyor ve vatandaşların ziyaretine 8-11 Ekim tarihleri arasında açık olacak.

ANADOLU’NUN FARKLI YÖRELERİNDEN GELEN ÜRÜNLERİN GÖRÜCÜYE ÇIKTIĞI ‘DSİ VAKFI KÖY OKULLARINA YARDIM YÖRESEL ÜRÜNLER SERGİSİ’, DEVLET SU İŞLERİ’NDE (DSİ) DÜZENLENDİ.