Yeni döneme merhaba: Erciyes Üniversitesi öğrencilerle tanıştı

etkinlik ve katılımcılar:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından eğitim-öğretim yılına yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen "Tanışma Programı" Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga ile senato üyeleri, fakülte dekanları, enstitü müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi bir konser verdi; Rektör Altun öğrencilerle birebir sohbet ederek taleplerini dinledi ve başarı dileklerini iletti.

rektörün mesajı ve öğrenci odaklı uygulamalar:

Konuşmasında Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'nün adını aldığı Erciyes Dağı'ndan esinle "zirvede olan bir üniversite" olduğunu vurguladı ve öğrencilerin her türlü talep ve isteği için kapıların açık olduğunu belirtti. Üniversitenin araştırma odaklı konumunu hem ulusal hem uluslararası alanda güçlendirdiğine dikkat çeken Altun, kampüste yürütülen öğrenci odaklı projeler hakkında bilgiler verdi.

Altun, öğrencilerin araştırma süreçlerinde laboratuvar ve atölyelerden yararlanmaları için sürekli destek sağlandığını söyledi ve örnek olarak Milli Teknoloji Atölyesi, Kızılay Butik ile ERÜ Mağaza'yı paylaştı. Yenilenme çalışmaları tamamlanan Merkez Kütüphane binasının ihtiyaca göre 24 saat açık olacak modern bir yapıya dönüştüğü; öğrencilere kütüphaneyi sıkça kullanma tavsiyesinde bulundu.

Teknik gelişim ve kulüp faaliyetlerine de değinen Altun, kampüste sabah ücretsiz çorba ikramı yapıldığını, ERÜ öğrenci kulüplerinin bu yıl TEKNOFEST yarışlarında 51 farklı branşta 23 takımın finalde yer aldığını hatırlattı.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin bilgi veren Rektör, üniversitenin güneş enerjisi sistemi ile mevcut toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %20'sini karşıladığını ve bu oranın artırılmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca ERÜ'nün UI GreenMetric sıralamasında bu yıl Türkiye'de 3., dünyada 63. sıraya yükseldiği açıklandı. Öğrenciler 7-8 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek Evim Kampüs Etkinliği'ne davet edildi.

etkinlik programı ve kapanış:

Programda Rektörün konuşmasının ardından ERÜ Mağaza tarafından düzenlenen çekilişle öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Ayrıca etkinlik kapsamında ERASMUS deneyimleri paylaşıldı, spor takımları ve öğrenci kulüpleri tanıtıldı; TEKNOFEST finalist ekipler de sahnede ilgililerle buluştu.

Sunulan konser ve tanıtımların ardından etkinlik sona erdi; programa katılan yetkililer ve öğrenciler karşılıklı etkileşimle yeni döneme ilişkin beklentilerini ve planlarını paylaştı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TARAFINDAN BU YIL EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK "TANIŞMA PROGRAMI" DÜZENLENDİ.