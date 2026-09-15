Yeni eğitim modeliyle sürücülük mesleği itibar kazanıyor ve mezunlara iş garantisi sağlanıyor

Programın amacı ve kapsamı

Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Derneği (LODER) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Programı, sektördeki nitelikli şoför açığını kapatmayı ve sürücülük mesleğinin toplum nezdindeki algısını değiştirmeyi hedefliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite tercih kitapçığına eklenen program, meslek yüksekokulu düzeyinde hem teorik hem de uygulamalı eğitim sunuyor.

Programın kuruluş dosyasını hazırlayan LODER temsilcileri ve üniversite hocalarının çalışmaları sonucunda YÖK onayı alındı. LODER Yönetim Kurulu Başkanı Kayıhan Özdemir Turan programın sektör ihtiyaçlarına doğrudan cevap verecek şekilde tasarlandığını, mezunların doğrudan istihdam edilmesi için firma yazılarıyla desteklendiğini belirtti. Turan, programın önümüzdeki yıl ilk mezunlarını vereceğini ve mezunlara iş garantisi sunan nadir programlardan biri olacağını vurguladı.

eğitim modeli ve uygulama:

Programın en dikkat çekici özelliği 3+1 modelinin uygulanması. İlk üç sömestrde teorik derslerle birlikte önemli uygulama içeriği verilirken, son sömestrde öğrenciler 14 hafta boyunca doğrudan sahada çalışacak şekilde şirketlere yönlendiriliyor. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş Türkiye iç taşımacılığının yüzde 90'ının karayolu ile yapıldığını hatırlatarak, programın bu ihtiyaca yanıt verdiğini belirtti.

Kampüs içinde sağlanan pist, çekici ve yarı römork hibeleri sayesinde öğrenciler pratik sürüş ve araç idaresi eğitimlerini gerçek ekipmanla yapacak. Son sömestrde şirketlerde geçecek 14 haftalık uygulama boyunca öğrencilerin sigortası üniversite tarafından ödenecek ve staj süresi içinde sahada tecrübe kazanmaları sağlanacak.

sektöre etkisi ve mesleğin değeri:

Program, uzun süredir dile getirilen "şoför bulamıyoruz" sorununa doğrudan çözüm olarak kurgulandı. Turan, toplumdaki "herhangi bir iş yapamayan şoför olur" algısının yanlış olduğunu vurgulayarak, sürücülüğün uluslararası boyutta ülkeyi temsil eden stratejik bir görev olduğunu söyledi. Üniversite eğitimi, yabancı dil ve mevzuat bilgisiyle desteklenen mezunların mesleğe değer katacağı belirtiliyor.

YÖK bu eğitim modeline olumlu yaklaşarak program kontenjanını artırdı; başlangıçta 25 olan kontenjan bu yıl 30a çıkarıldı ve tercih döneminde program doldu. Bu değişiklik, hem programın talep gördüğünü hem de sektörün vasıflı eleman ihtiyacının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Program yalnızca teknik sürüş becerilerini değil, aynı zamanda araç güvenliği, mevzuata uyum ve uluslararası taşımacılık kurallarına hakimiyet gibi konularda da kapsamlı eğitim sağlıyor. Bu çok yönlü yaklaşım, mezunların hem firmaların ihtiyaçlarına hızlı adapte olmasını hem de mesleğin profesyonelleşmesini destekleyecek.

Sonuç olarak, LODER ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen bu meslek yüksekokulu programı, sektördeki nitelikli eleman açığını daraltmayı, gençler için sürdürülebilir istihdam fırsatları yaratmayı ve sürücülük mesleğinin toplumdaki saygınlığını artırmayı amaçlıyor. İlk mezunların önümüzdeki sene verilmesi