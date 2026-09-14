Yeni eğitim yılı coşkusuyla Yüksekova'da 30 bin öğrenci ders başı yaptı

Yüksekova'da yeni eğitim yılı coşkuyla başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün itibarıyla start aldı. İlçe genelinde yaklaşık 30 bin öğrenci sınıflarıyla buluşurken, okullarda sabah saatlerinden itibaren canlı ve renkli görüntüler oluştu.

Açılış törenlerinde ortak duygular:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen açılış programlarına velilerle birlikte gelen öğrenciler, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Törenlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından okul yöneticileri, yeni dönemin önemine dair konuşmalar yaptı ve öğrencilere, öğretmenlere ile velilere başarı dileklerinde bulundu.

Günlük yaşama dönüş ve beklentiler:

Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun hareketlilik, okulların açılmasıyla birlikte günlük eğitim ritmine dönüşü işaret etti. Veliler, öğretmenler ve okul idareleri, öğrencilerin verimli ve güvenli bir eğitim süreci geçirmesi için ortak çaba gösterme mesajı verdi. Yetkililer, yeni eğitim yılının hem akademik başarı hem de sosyal gelişim açısından verimli geçmesini temenni etti.

Yüksekova'daki açılış etkinlikleri, ilçede eğitime verilen önemin ve toplumsal desteğin bir göstergesi olarak değerlendirildi; törenlerdeki neşeli görüntüler ve umut dolu mesajlar yeni döneme olumlu bir başlangıç yaptı.

Yüksekova'da 30 bin öğrenci ders başı yaptı