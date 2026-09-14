Yeni eğitim yılı Denizli'de umut ve güvenle açıldı

Törenin öne çıkan anları:

Denizli'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törenle coşkuyla başladı. Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı zeybek gösterisiyle açıldı ve 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıfa başlayanlara çiçek takdimi törene renk kattı. Tören sonunda ilk ders zili, Vali Yavuz Selim Köşger ile öğrencilerce birlikte çalındı.

Kent genelinde yeni dönemde eğitim-öğretim faaliyetleri 933 okulta sürdürülürken, yaklaşık 190 binden fazla öğrenci ders başı yaptı. Etkinlikte protokol üyelerinin konuşmaları yer aldı ve katılımcılar öğrenci motivasyonunun yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Altyapı, kadro ve güvenlik önlemleri:

Vali Köşger, konuşmasında Denizli'nin eğitim altyapısının güçlü olduğunu belirterek okulların ve fiziki mekanların yeni döneme hazır olduğunu ifade etti. Vali, çocukların neşesinin geleceğe dair umut verdiğini vurguladı ve anne babalara teşekkür etti. Ayrıca geçen eğitim-öğretim yılında yaşanan olaya bağlı olarak ilave güvenlik tedbirleri alındığını, okul bahçeleri ve içlerinde görevlilerin bulunacağını ve kente binleri aşkın ilave kadro tahsis edildiğini söyledi.

Vali Köşger, eğitimdeki düzenlemelere ilişkin olarak güçlendirme çalışmaları nedeniyle bazı okulların kapatıldığını ve bunun sonucunda bu yıl 9 veya 10 okulda ikili öğretim uygulamasına geçildiğini açıkladı. Bunun dışında genel olarak ikili öğretim sayısının çok sınırlı kaldığına dikkat çekti ve eğitimin başarısına ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Strateji ve paydaş mesajları:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yeni dönemin kent için hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin mutlu olduğu ve hayallerini gerçekleştirebildiği bir eğitim ortamı temennisinde bulundu. Başkan Çavuşoğlu, ailelerin ve toplumun çocukların gelişimindeki rolüne vurgu yaptı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ise yeni döneme 933 okul, 190 binden fazla öğrenci ve 16 binden fazla öğretmen ile başladıklarını belirtti. Çalışkan, hazırlıkların öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda tamamlandığını, güvenli okullar için önemli adımlar atıldığını ve eğitim vizyonunun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde devam ettiğini ifade etti. Ayrıca Milli Eğitim Müdürü, devletin ve bakanlığın desteğiyle bu yıl da eğitim için en iyisinin hedeflendiğini vurguladı.

Yeni eğitim-öğretim yılında kent genelinde hem moral hem de hazırlık açısından güçlü bir başlangıç yapıldığı mesajı dikkat çekti. Okul toplulukları ve yetkililer, güvenlik ve altyapı eksikliklerinin giderilmesine odaklanarak öğrencilerin öğrenim süreçlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

DENİZLİ’DE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI. TÖREN KAPSAMINDA 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE ÇİÇEK TAKDİM EDERKEN, İLK DERS ZİLİ VALİ KÖŞGER VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ÇALINDI.