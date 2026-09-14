Yeni eğitim yılında kararlılık, güven ve iş birliği önceliğimiz olsun

Özel Öğretim Kursları ve Muhtelif Kurslar Geliştirme Derneği Başkanı ve Çözüm Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Ayşe Kavaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik önemli mesajlar verdi.

Eğitimin kapsamı ve paydaşların rolü:

Yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyen Kavaz, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurguladı. Kavaz, "Her yeni eğitim yılı, çocuklarımızın geleceğine atılan yeni bir adımdır. Bu yolculukta öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin emeği ve velilerimizin desteği bir bütün olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler, eğitim sürecinin öğrenci, öğretmen ve ailenin birlikte yürüttüğü ortak bir sorumluluk olduğunu ortaya koyuyor.

Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere somut yönlendirmeler:

Öğrencilere seslenen Kavaz, başarının düzenli çalışma, sabır ve kararlılıkla mümkün olduğunu belirterek, "Sevgili öğrencilerimiz; kendinizi başkalarıyla değil, dünkü hâlinizle kıyaslayın. Eksiklerinizi görmekten ve hatalarınızdan ders çıkarmaktan korkmayın. Hedeflerinize ulaşmak için istikrarlı olun. Unutmayın, büyük başarılar her gün atılan küçük ama kararlı adımlarla elde edilir." dedi. Bu yaklaşım, bireysel gelişime ve sürdürülebilir başarıya odaklanmayı teşvik ediyor.

Öğretmenlerin rolünü anlatırken Kavaz, onların yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda rehber, destek ve yön gösterici olduklarını vurguladı: "Öğretmenlerimiz çocuklarımızın potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olan, onlara yol gösteren ve zorlandıkları anlarda destek olan en önemli eğitim paydaşlarımızdır. Bir öğrencinin kendisine inanmadığı bir anda öğretmeninin ona inanması, o çocuğun hayatında çok önemli bir dönüm noktası olabilir." Bu sözler, öğretmen-öğrenci ilişkisinin dönüştürücü gücünü ortaya koyuyor.

Velilere yönelik mesajında Kavaz, çocukların yalnızca sınav sonuçları ve notları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti ve şu çağrıyı yaptı: "Çocuklarımızı başkalarıyla kıyaslamak yerine onların gösterdiği çabayı ve gelişimi görmeliyiz. Baskı yerine güveni, eleştiri yerine yapıcı iletişimi tercih etmeliyiz. Öğretmenlerimizle güçlü bir iş birliği içerisinde olduğumuzda çocuklarımızın eğitim yolculuğu çok daha sağlam olacaktır." Velilerin tutumu ve öğretmenlerle iş birliği, öğrencinin eğitim deneyimini belirleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Kavaz ayrıca, eğitimin akademik yanı kadar karakter, sorumluluk duygusu ve özgüven gelişimine de önem verilmesi gerektiğini belirtti ve mesajını şu dileklerle noktaladı: "2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize başarı, öğretmenlerimize sağlık ve güç, velilerimize huzur getirmesini diliyorum. Yeni eğitim yılının ülkemiz, şehrimiz ve tüm eğitim camiamız için güzel başlangıçlara ve büyük başarılara vesile olmasını temenni ediyorum."

ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI VE MUHTELİF KURSLAR GELİŞTİRME DERNEĞİ BAŞKANI, ÇÖZÜM EĞİTİM KURUMLARI KURUCU MÜDÜRÜ AYŞE KAVAZ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE VELİLERE YÖNELİK ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ.