Kayseri'de tören çelenk bırakma ile başladı

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk bırakma töreniyle başladı. Törene Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Program Milli Eğitim Akademisi'nde devam etti:

Törenin devamı Milli Eğitim Akademisi'nde yapıldı; programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bu bölümde adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler resmi olarak meslek yemini etti ve ardından Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından "Hep Sen Varsın Diye" adlı konser verildi.

Anma ve konuşmaların vurgu noktaları:

Konser sırasında, 2017'de Batman'da terör saldırısında şehit edilen Aybüke Yalçın anıldı. Aday öğretmenler adına konuşan Naciye Nur İnce, 24 Kasım'ın yalnızca meslek kutlaması olmadığını; öğretmenliğin öğrencinin hayatına dokunmak, merakını canlı tutmak ve geleceğe umut aşılamak gibi derin sorumluluklar taşıdığını vurguladı. İnce, aday öğretmenlerin sabır, sevgi ve adaletle görevlerini yerine getireceklerine dair kararlılıklarını paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen konuşmasında, bilgiye erişimin çeşitlendiği günümüzde öğretmenin rehberliğinin öneminin arttığını belirtti. Esen, dijital araçların bilgiye ulaşımı kolaylaştırsa da öğretmenin merakı canlı tutma, bilgiyi anlamlandırma ve öğrenmeyi üretime dönüştürme görevini üstlendiğini söyledi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretmenlerin bu sorumluluğunu desteklediğini ifade ederek öğretmenliğin milletin yarınlarını şekillendiren kurucu bir meslek olduğunu dile getirdi.

Program, mesleğe yeni adım atan öğretmenlerin yemin etmesi, anma ve sanat etkinlikleriyle tamamlandı; İl Milli Eğitim yetkilileri öğretmenlerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin kendilerini değerli hissettiği eğitim ortamlarının yaratılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Coşkun Esen konuşmasını, "Ben bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" sözleriyle sonlandırdı.

Adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerden anlamlı yemin