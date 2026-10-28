Yeni görüntüler aileyi harekete geçirdi: Yalova kazasında kusur itirazı

Yalova’daki kaza ve ailenin itirazı:

Yalova-Bursa kara yolunda 29 Eylül 2026 tarihinde akaryakıt istasyonu çıkışındaki kavşakta meydana gelen kazada hayatını kaybeden Naim Arslan için ailesi, elde ettikleri yeni görüntüler ve bağımsız bilirkişi raporunu esas alarak savcılığa itirazda bulundu. Aile, ilk bulguların aksine olayın farklı şekilde değerlendirilebileceğini savunuyor.

Kaza ayrıntıları:

Kazada, A.V. idaresindeki 34 PAY 515 plakalı minibüs ile Naim Arslan yönetimindeki 77 AAT 776 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın ardından ağır yaralanan 75 yaşındaki Naim Arslan yaşamını yitirdi. Olayın gerçekleştiği kavşak ve kaza anına ilişkin ilk görüntüler, olayın oluş biçimi konusunda farklı izlenimler uyandırdı.

Ulaşılan görüntüler ve bağımsız rapor:

Aile, emniyet ve jandarmanın elinde olmadığını öne sürdüğü farklı bir kamera kaydına ulaştığını belirtti. Bu görüntülerde, kavşağa yaklaşan araçların ve yan yola yönelen araçların hareketlerinin kazanın oluşumunda etkili olabileceği iddia ediliyor. Aile, çarpan aracın önündeki beyaz araç ile onu takip eden siyah aracın yan yola yönelme hareketlerinin, Arslan’ın karşıya geçme girişimini tetiklemiş olabileceğini savunuyor.

Aile tarafından hazırlatılan bağımsız bilirkişi raporunda ise kusur dağılımı %60 Arslan, %40 diğer sürücü olarak değerlendirildi. Raporda, çarpan aracın hızının yüksek olduğu, fren yapılmasına rağmen duramayarak çarptığı ve yağışlı hava koşullarının da etkili olduğu ifade ediliyor. Aile ayrıca babasının akaryakıt istasyonunda yaklaşık 4 dakika bekleyerek yolun boşalmasını beklediğini belirtiyor.

Hukuki süreç ve ailenin talepleri:

Aile, bilirkişi raporu ve ulaştıkları görüntülerle ilgili avukatlarına bilgi verdi ve gerekli hukuki işlemlerin başlatılması amacıyla savcılığa şikâyet dilekçesi sundu. Sürecin sonunda kusurun yeniden değerlendirilmesini ve bu sonucun özellikle ailenin yakınları üzerinde yarattığı manevi yükün hafiflemesini talep ediyorlar.

Aile fertleri, kazadan yaklaşık bir ay önce ağabeylerini de kaybettiklerini belirterek, "Bir ay içinde iki cenaze kaldırdık" ifadesiyle yaşadıkları derin üzüntüyü vurguladı. Ayrıca karşı taraftan kendilerine geçmiş olsun veya başsağlığı dileğinin iletilmemesinin aileyi daha da yaraladığı belirtildi. Aile, hukuki sürecin sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını ve hakkın aranmasından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Olayla ilgili resmi soruşturmanın sonuçları ve adli süreç, savcılığın incelemeleri ve olası ek uzman tespitleriyle şekillenecek. Aile, ulaştıkları yeni deliller ışığında kusur değerlendirmesinin yeniden ele alınmasını bekliyor.

YALOVA’DA NAİM ARSLAN’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN AİLESİ, YENİ ULAŞTIKLARI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE BAĞIMSIZ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA KUSUR DEĞERLENDİRMESİNE İTİRAZ ETTİ.