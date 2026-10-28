Dolar 49,8236 +0,08%
Euro 55,6206 +0,46%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.537,53 +0,16%
EUR/USD 1,1157 +0,23%
Brent Petrol 110,44 +0,94%
--°

Yeni görüntüler aileyi harekete geçirdi: Yalova kazasında kusur itirazı

Yalova’da 29 Eylül 2026 kazasında ölen Naim Arslan’ın yakınları, yeni kamera görüntüleri ve bağımsız bilirkişi raporuyla kusur değerlendirmesine itiraz etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yeni görüntüler aileyi harekete geçirdi: Yalova kazasında kusur itirazı

Yalova’daki kaza ve ailenin itirazı:

Yalova-Bursa kara yolunda 29 Eylül 2026 tarihinde akaryakıt istasyonu çıkışındaki kavşakta meydana gelen kazada hayatını kaybeden Naim Arslan için ailesi, elde ettikleri yeni görüntüler ve bağımsız bilirkişi raporunu esas alarak savcılığa itirazda bulundu. Aile, ilk bulguların aksine olayın farklı şekilde değerlendirilebileceğini savunuyor.

Kaza ayrıntıları:

Kazada, A.V. idaresindeki 34 PAY 515 plakalı minibüs ile Naim Arslan yönetimindeki 77 AAT 776 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın ardından ağır yaralanan 75 yaşındaki Naim Arslan yaşamını yitirdi. Olayın gerçekleştiği kavşak ve kaza anına ilişkin ilk görüntüler, olayın oluş biçimi konusunda farklı izlenimler uyandırdı.

Ulaşılan görüntüler ve bağımsız rapor:

Aile, emniyet ve jandarmanın elinde olmadığını öne sürdüğü farklı bir kamera kaydına ulaştığını belirtti. Bu görüntülerde, kavşağa yaklaşan araçların ve yan yola yönelen araçların hareketlerinin kazanın oluşumunda etkili olabileceği iddia ediliyor. Aile, çarpan aracın önündeki beyaz araç ile onu takip eden siyah aracın yan yola yönelme hareketlerinin, Arslan’ın karşıya geçme girişimini tetiklemiş olabileceğini savunuyor.

Aile tarafından hazırlatılan bağımsız bilirkişi raporunda ise kusur dağılımı %60 Arslan, %40 diğer sürücü olarak değerlendirildi. Raporda, çarpan aracın hızının yüksek olduğu, fren yapılmasına rağmen duramayarak çarptığı ve yağışlı hava koşullarının da etkili olduğu ifade ediliyor. Aile ayrıca babasının akaryakıt istasyonunda yaklaşık 4 dakika bekleyerek yolun boşalmasını beklediğini belirtiyor.

Hukuki süreç ve ailenin talepleri:

Aile, bilirkişi raporu ve ulaştıkları görüntülerle ilgili avukatlarına bilgi verdi ve gerekli hukuki işlemlerin başlatılması amacıyla savcılığa şikâyet dilekçesi sundu. Sürecin sonunda kusurun yeniden değerlendirilmesini ve bu sonucun özellikle ailenin yakınları üzerinde yarattığı manevi yükün hafiflemesini talep ediyorlar.

Aile fertleri, kazadan yaklaşık bir ay önce ağabeylerini de kaybettiklerini belirterek, "Bir ay içinde iki cenaze kaldırdık" ifadesiyle yaşadıkları derin üzüntüyü vurguladı. Ayrıca karşı taraftan kendilerine geçmiş olsun veya başsağlığı dileğinin iletilmemesinin aileyi daha da yaraladığı belirtildi. Aile, hukuki sürecin sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını ve hakkın aranmasından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Olayla ilgili resmi soruşturmanın sonuçları ve adli süreç, savcılığın incelemeleri ve olası ek uzman tespitleriyle şekillenecek. Aile, ulaştıkları yeni deliller ışığında kusur değerlendirmesinin yeniden ele alınmasını bekliyor.

YALOVA’DA NAİM ARSLAN’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN AİLESİ, YENİ ULAŞTIKLARI...

YALOVA’DA NAİM ARSLAN’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN AİLESİ, YENİ ULAŞTIKLARI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE BAĞIMSIZ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA KUSUR DEĞERLENDİRMESİNE İTİRAZ ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı
images

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı
images

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi
images

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gümüşhane'de itfaiyenin müdahalesiyle Harşit Çayı kenarından kurtarılan yavru kedi

Kırsal konutların inşa süreci Hatay'da masaya yatırıldı

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş