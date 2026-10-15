Yeni görüntüler Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı saldırısının boyutunu gösterdi

Riyad havalimanına yönelik saldırının yeni görüntüleri paylaşıldı:

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıya ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna sunuldu. Yayınlanan görüntülerde saldırıda kullanılan hava araçlarına ve parçalanmış mühimmat kalıntılarına yer veriliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, saldırılara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, söz konusu havalimanının 1 Ekim'den bu yana 20 saldırıya maruz kaldığını belirtti. El-Maliki, 10 Ekimdeki saldırıda kullanılan unsurlar arasında 10 insansız hava aracı, füze ve diğer mühimmat bulunduğunu vurguladı.

kayıplar ve olayın boyutu:

Koalisyonun paylaştığı rakamlara göre, farklı tarihlerdeki saldırıların bilançosu dikkat çekiyor; Tümgeneral el-Maliki, 7-11 Ekim arasındaki saldırılarda toplam 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 333 kişinin yaralandığını açıkladı. Buna karşın 10 Ekimdeki saldırıya dair ayrı verilen raporda ise 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 309 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görüntülerde yer alan mühimmat kalıntıları arasında saldırıda kullanılan seyir füzelerine ait parçalar da bulunuyor; bu durum, saldırının niteliği ve hedef seçiminin sivil altyapı üzerindeki potansiyel etkisini gözler önüne seriyor.

koalisyonun operasyonları ve iddiaları:

El-Maliki, Husilerin bölgesel güvenliğe yönelik tehdidini vurgularken, koalisyonun misilleme ve önleyici operasyonları hakkında da bilgi verdi. Sözcü, Sana'a'da Husi milislerine ait olduğu iddia edilen balistik füze depolarının imha edildiğini, ayrıca elektrik santralleri, enerji depoları ve deniz rıhtımlarının saldırı çabalarını desteklediği iddiasıyla hedef alındığını söyledi.

Koalisyonun dağlık bölgelerde Husiler’e ait 127 depoyu imha ettiğini belirten el-Maliki, Husilerin dış desteklerle gelişmiş teknolojiler elde ettiğini ve "balistik füzelere, saldırı dronlarına ve patlayıcı yüklü sürat teknelerine sahip ilk terör örgütü" haline geldiklerini ifade etti. Sözcü, koalisyonun tehditlerle başa çıkmak için gerekli tüm yeteneklere sahip olduğunu da ekledi.

El-Maliki basın toplantısında ayrıca Husilere yönelik çağrıda bulunarak, "sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm terör faaliyetlerine derhal son vermesi gerektiğini" vurguladı. Paylaşılan görüntüler, hem saldırının teknik boyutunu hem de sivil hedeflere yönelik riskin devam ettiğini ortaya koyuyor; uluslararası ve bölgesel aktörlerin bu gelişmeleri nasıl değerlendireceği önümüzdeki günlerde takip edilecek önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlediği saldırının yeni görüntüleri paylaşıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, havalimanına 1 Ekim'den bu yana 20 saldırı düzenlendiğini, 7-11 Ekim tarihleri arasındaki saldırılarda toplam 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 333 kişinin yaralandığını açıkladı.