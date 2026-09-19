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Yeni Han akşamları'nda Hüsnü Arkan'la müzik dolu gece

Manisa'nın tarihi Yeni Han'ında düzenlenen etkinlikte Hüsnü Arkan, sevilen eserlerini seslendirip izleyicilerin coşkusuyla unutulmaz bir akşam yaşattı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yeni Han akşamları'nda Hüsnü Arkan'la müzik dolu gece

Yeni Han'da müzik ve buluşma:

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat programı kapsamında düzenlenen Yeni Han Akşamları, Türk müziğinin sevilen isimlerinden Hüsnü Arkan'ın konseriyle sürdü. Tarihi handa kurulan sahne ve sıcak ışıklar altında gerçekleşen gecede sanatçı, kendine özgü yorumu ile sevilen parçalarını Manisalılarla paylaştı. Etkinlik, hem mekânın tarihi dokusunu hem de konsere gelenlerin samimi katılımını öne çıkardı.

Repertuvar ve izleyici etkileşimi:

Arkan'ın sunduğu repertuvar gece boyunca dinleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı; birçok şarkıda izleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Sahne performansı ve ara sıra yapılan kısa sohbetlerle konser, dinleyiciler için canlı ve yakın bir deneyime dönüştü. Alkışlar ve şarkı söyleyişler geceye hakim olurken, konser alanında keyifli anlar sıkça yaşandı.

Belediye katılımı ve etkinlik takvimi:

Konseri Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener de izledi. Yetkililer, Yeni Han Akşamları'nın kentin kültür hayatına katkı sağlamaya devam edeceğini belirterek, önümüzdeki günlerde farklı sanatçıların da programda yer alacağını duyurdu. Etkinlik, şehir içindeki kültürel buluşmalar için sürdürülebilir bir örnek sunmaya devam ediyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ YENİ HAN...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ YENİ HAN AKŞAMLARI, TÜRK MÜZİĞİNİN SEVİLEN İSİMLERİNDEN HÜSNÜ ARKAN’IN KONSERİYLE DEVAM ETTİ. TARİHİ YENİ HAN’IN ATMOSFERİNDE GERÇEKLEŞEN KONSERDE ARKAN, SEVİLEN ŞARKILARINI MANİSALILAR İÇİN SESLENDİRDİ. YOĞUN KATILIMIN OLDUĞU GECEDE SANATÇIYA DİNLEYİCİLER DE HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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