Yeni hedef: terörsüz Türkiye ve bölge için kararlı yürüyüş

Erzurum programında partinin temsilcileri bir araya geldi

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen 'Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye' programı, AK Parti İl Başkanlığı binasında yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı katılarak basın toplantısı düzenledi.

Program, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun partinin Erzurum faaliyetlerine dair sunumuyla başladı. Açılış konuşmalarını ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok gerçekleştirdi.

Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi:

Yazıcı, konuşmasında güvenlik ve birlik vurgusu yaparak Cumhur İttifakı'nın destekleriyle uzun yıllara yayılan terör sorununa karşı yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yazıcı, süreci özetlerken 'Cumhur İttifakı'nın ismi altında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de destek ve katkısıyla, özellikle Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin güçlü duruşuyla' ifadesine yer verdi.

Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: 'Çok temel bir sorunu, temel bir problemi olan, yıllardır güvenlik güçlerimizi; askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, korucularımız da dâhil olmak üzere prangamız olmuş, milletin canına tasallut eden terör örgütü ile mücadele etmek için kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürerek yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz.'

Hedefin kapsamı ve yaklaşım:

Yazıcı, örgütün faaliyetlerinin sınırların dışına ötelendiğini, ancak ona destek veren veya sempati duyan unsurların birlik ve bütünlüğü zedelediğini ifade etti. Konuşmasında 48-50 yıl ifadesine atıfta bulunarak sorunun uzun soluklu olduğunu vurguladı ve hedeflerini özetledi: 'Terörsüz Türkiye, buna ilaveten terörsüz bölge sloganıyla önümüze büyük bir hedef koyduk.'

Toplantı, parti yetkililerinin yerel ve ulusal düzeyde güvenlik, birlik ve istikrar konularındaki kararlılık mesajlarını yinelmesiyle tamamlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Terörsüz Türkiye sloganıyla önümüze büyük bir hedef koyduk"