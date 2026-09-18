Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Yeni hedef: terörsüz Türkiye ve bölge için kararlı yürüyüş

Hayati Yazıcı, Erzurum toplantısında 'terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedeflerini vurguladı; güvenlik ve birlikle kararlı mücadele sürecek.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yeni hedef: terörsüz Türkiye ve bölge için kararlı yürüyüş

Erzurum programında partinin temsilcileri bir araya geldi

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen 'Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye' programı, AK Parti İl Başkanlığı binasında yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı katılarak basın toplantısı düzenledi.

Program, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun partinin Erzurum faaliyetlerine dair sunumuyla başladı. Açılış konuşmalarını ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok gerçekleştirdi.

Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi:

Yazıcı, konuşmasında güvenlik ve birlik vurgusu yaparak Cumhur İttifakı'nın destekleriyle uzun yıllara yayılan terör sorununa karşı yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yazıcı, süreci özetlerken 'Cumhur İttifakı'nın ismi altında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de destek ve katkısıyla, özellikle Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin güçlü duruşuyla' ifadesine yer verdi.

Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: 'Çok temel bir sorunu, temel bir problemi olan, yıllardır güvenlik güçlerimizi; askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, korucularımız da dâhil olmak üzere prangamız olmuş, milletin canına tasallut eden terör örgütü ile mücadele etmek için kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürerek yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz.'

Hedefin kapsamı ve yaklaşım:

Yazıcı, örgütün faaliyetlerinin sınırların dışına ötelendiğini, ancak ona destek veren veya sempati duyan unsurların birlik ve bütünlüğü zedelediğini ifade etti. Konuşmasında 48-50 yıl ifadesine atıfta bulunarak sorunun uzun soluklu olduğunu vurguladı ve hedeflerini özetledi: 'Terörsüz Türkiye, buna ilaveten terörsüz bölge sloganıyla önümüze büyük bir hedef koyduk.'

Toplantı, parti yetkililerinin yerel ve ulusal düzeyde güvenlik, birlik ve istikrar konularındaki kararlılık mesajlarını yinelmesiyle tamamlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: &quot;Terörsüz Türkiye sloganıyla önümüze büyük bir hedef...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Terörsüz Türkiye sloganıyla önümüze büyük bir hedef koyduk"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni nesille buluşma: Bakan Yumaklı gençlerin taleplerini dinledi
images

Yeni Muratağa, Atlılar ve Sandallar müzesi açıldı, şehitlerin mirası yaşatılacak
images

Müze açılışında Yılmaz: Kıbrıs Türkü’nün yakın tarihi isimleriyle anılmalı
images

Ukrayna öncülüğünde Karpatlar Sekizlisi kuruldu: bölgesel iş birliğinde yeni dön...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü