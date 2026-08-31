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Yeni İstanbul Caddesi'ne erişimi kolaylaştıracak Yazır üst geçidi iki ayda tamamlanacak

Uğur İbrahim Altay, Yeni İstanbul Caddesi'ndeki Yazır Tramvay Durağı'na yapılacak yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üst geçidinin iki ay içinde biteceğini açıkladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Caner Şahin

Yeni İstanbul Caddesi'ne erişimi kolaylaştıracak Yazır üst geçidi iki ayda tamamlanacak

yapımda son aşama:

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Yazır Tramvay Durağı'na inşa edilen yaya üst geçidinde çalışmalar yoğun biçimde devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sahada yaptığı incelemede projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Altay, kent genelinde yaya güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen üst geçit projelerinin sürdüğünü belirterek, Yazır'daki çalışmanın özellikle tramvay durağı ile Sancak mahallesi arasındaki geçişi kolaylaştıracağını vurguladı.

erişim ve engelli düzenlemeleri:

Üst geçitte yürüyen merdiven ve asansör bulunacak şekilde düzenlemeler yapılıyor. Bu donanımların, engelli vatandaşlar, yaşlılar ve tramvay durağından Sancak tarafına geçen yayalar için kullanım kolaylığı sağlayacağı belirtildi. Proje, modern donanımıyla erişilebilirliği önceliklendiriyor.

proje maliyeti ve hedef tarih:

Başkan Altay, projenin maliyetinin 66 milyon lira olduğunu ve inşaatın iki ay içinde tamamlanarak hemşehrilerin hizmetine sunulacağını açıkladı. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda üst geçidin kısa süre içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda güvenlik ve konforu artırmak amacıyla benzer projelere devam edeceklerini ifade etti ve tamamlanmak üzere olan yapının şehre hayırlı olmasını diledi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İSTANBUL YOLU ÜZERİ YAZIR TRAMVAY DURAĞI’NA İNŞA EDECEĞİ YAYA ÜST...

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İSTANBUL YOLU ÜZERİ YAZIR TRAMVAY DURAĞI’NA İNŞA EDECEĞİ YAYA ÜST GEÇİDİNDE ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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