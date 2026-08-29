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Yeni kaymakam Araban'da göreve ilk adımını şehit ailesini ziyaret ederek attı

Gaziantep'in Araban ilçesine atanan Kaymakam Ferhat Salih Ceylan göreve başladı; ilk gününde şehit polis memuru İbrahim Darıcı'nın ailesini ziyaret etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yeni kaymakam Araban'da göreve ilk adımını şehit ailesini ziyaret ederek attı

Yeni kaymakam Araban'da göreve ilk adımını şehit ailesini ziyaret ederek attı

Gaziantep'in Araban ilçesine atanan Kaymakam Ferhat Salih Ceylan göreve başladı. Göreve başladığı ilk gün, Arabanlı şehit polis memuru İbrahim Darıcı'nın ailesini ziyaret etti.

ilk ziyareti:

Kaymakam Ceylan'ın ilk icraatı olarak gerçekleşen ziyaret, şehit ailelerine gösterilen yakın ilginin bir parçası niteliğinde oldu. Ziyaret sırasında ailenin durumunu dinlemek ve taziye maksatlı temaslarda bulunmak amaçlandı.

kamu görevinin sembolik boyutu:

Yerel yöneticilerin göreve başlarken şehit aileleriyle bir araya gelmesi, hem taziye hem de toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Bu tercih, yeni kaymakamın ilçedeki önceliklere duyarlı bir başlangıç yaptığı mesajını veriyor.

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Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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