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Yeni Malatyaspor'un maçlara çıkmaması bir alt lige düşürülmesine neden oldu

PFDK, 3. Lig'de ilk iki maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'u hükmen mağlup sayarak bir alt lige düşürdü; rakiplere de galibiyet verildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 21:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yeni Malatyaspor'un maçlara çıkmaması bir alt lige düşürülmesine neden oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararıyla yeni gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor hakkında disiplin işlemi uyguladı. Kurul, kulübün sezondaki ilk iki resmi maçına çıkmaması gerekçesiyle yaptırım kararı aldı.

Hangi maçlar hükmen sonuçlandı:

PFDK, 12 Eylül 2026 tarihinde oynanması gereken Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Yeni Malatyaspor karşılaşmasına belirlenen saatte çıkmayan Yeni Malatyaspor'u 3-0 hükmen mağlup saydı. Bu müsabaka, kulübün aynı sezon içinde ilk iki maçına çıkmama eyleminin ikinci örneği olarak değerlendirildi.

Uygulanan yaptırım ve etkileri:

Kurul, söz konusu tekrarı dikkate alarak Yeni Malatyaspor'un bir alt lige düşürülmesine karar verdi. Ayrıca, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile karşılaşması bulunan diğer takımların müsabakalarının da oynanmaksızın hükmen galip sayılmasına hükmedildi.

Karar, takımın bulunduğu ligdeki fikstür ve puan durumunu doğrudan etkiliyor; Yeni Malatyaspor'un rakipleri aldığı hükmen galibiyetlerle puan kazanacak. PFDK uygulaması, disiplin süreçleri kapsamında tekrarlayan ihlallerde ağırlaştırılmış yaptırımların devreye girdiğini gösteriyor.

Yeni Malatyaspor ile ilgili bu gelişme, kulübün ligdeki geleceğini ve sportif planlamasını yeniden şekillendirecek yaptırımlar arasında yer alıyor. Kulübün bu karara itiraz edip etmeyeceği ya da kararın temyiz süreciyle ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

YENİ MALATYASPOR 3. LİG’DEN DE DÜŞÜRÜLDÜ

YENİ MALATYASPOR 3. LİG’DEN DE DÜŞÜRÜLDÜ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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