Yeni Muratağa, Atlılar ve Sandallar müzesi açıldı, şehitlerin mirası yaşatılacak

Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitleri müzesi açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitleri Müzesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılanlar arasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Başkanı Abdullah Eren, şehit aileleri, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği üyeleri ile bölge halkı yer aldı.

Açılış töreninde verilen mesajlar:

Başbakan Üstel törende yaptığı konuşmada müzenin kuruluş amacını net şekilde ortaya koydu: 'Bu müze, acılarımızı yeniden yaşatmak için değil, yaşananları unutturmamak için kurulmuştur. Nefreti büyütmek için değil, aynı acıların bir daha yaşanmamasını sağlamak için kurulmuştur.' Üstel, halkın hafızasına sahip çıkmanın, şehitlerin anısını gelecek kuşaklara aktarmanın temel hedef olduğunu belirtti.

Üstel, Muratağa, Atlılar ve Sandallar'ın Kıbrıs Türk halkının yüreğinde kapanmayan bir yara olduğunu vurguladı: 'Burada anneler katledildi, çocuklar katledildi, henüz hayatının baharında olan gençler katledildi.' Kendisinin de o günlerin tanığı olduğunu söyleyen Üstel, bombaların altında yaşamanın, her gök gürültüsünde ölümün yaklaştığını hissetmenin ne demek olduğunu bildiğini ifade etti.

Müzenin taşıdığı anlam ve teşekkürler:

Başbakan, müzenin ziyaretçilere yalnızca belge ve fotoğraflar sunmayacağını, 'Yarım kalan hayatları' göstereceğini söyledi. Müze sayesinde okuldan evine dönemeyen çocukların, ailelerin yaşadığı trajedinin, bir halkın var olma mücadelesinin daha iyi anlaşılacağını belirtti. Üstel, bu çerçevede devletin neden vazgeçilmez olduğunu, egemenlik ve özgürlüğün değerinin daha iyi kavranacağını ifade etti.

Üstel, eserin hayata geçirilmesinde verdiği destek dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, TİKA ve ilgili ajans çalışanlarına, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği ile tüm üyelere ve bölge halkına teşekkür etti. 'Sizler çok büyük acılar yaşadınız ama hiçbir zaman yıkılmadınız. Toprağınıza, kimliğinize ve devletinize sahip çıktınız' sözleriyle takdiri yineledi.

Kıbrıs meselesi, barış ve uyarılar:

Üstel, Kıbrıs meselesine dair değerlendirmesinde kalıcı barışın ancak hakikat, adalet ve karşılıklı saygı temelinde sağlanabileceğini söyledi. 'Geçmişini unutan bir halk, geleceğini güvence altına alamaz' vurgusunu yapan Başbakan, KKTC'nin kuruluşunun şehitlerin kanı, gazilerin fedakârlığı, halkın direnişi ve Anavatan Türkiye'nin desteğiyle mümkün olduğunu ifade etti. Konuşmasında 'Türkiye Anavatan'dır. Türkiye güvencedir.' mesajını yineledi ve Türkiye'ye Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Üstel ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin artırdığı silahlanma faaliyetlerine değinerek, bu girişimlerle ada dengesini bozmaya çalışanlara karşı uyarıda bulundu: 'Bugünlerde silahlanma faaliyetlerini artıran, adadaki stratejik dengeleri bozmaya çalışan ve Kıbrıs Türk halkını bu adada bir kez daha yok etme hayali kuranlara sesleniyorum. Asla başaramayacaksınız.' Üstel, halkın inancı, kararlılığı ve Türkiye'nin desteği varken bu tür hedeflere ulaşılamayacağını belirtti.

Konuşmasını Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da şehit edilenleri anarak noktalayan Üstel, 'Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' diyerek rahmet ve minnetle andı. Müzenin, şehitlerin aziz hatırasına, ailelerine, bölgeye ve KKTC'ye hayırlı olması temennisinde bulundu ve emeği geçenlere tekrar teşekkür etti.

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL'İN AÇIKLAMALARI