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Yeni nesil ağlara yönelik eş zamanlı baskında beş şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde operasyonda, Avcılar, Kağıthane ve Eyüpsultan'daki kundaklama ve silahlı saldırılarla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeni nesil ağlara yönelik eş zamanlı baskında beş şüpheli yakalandı

Operasyonun kapsamı:

İstanbul merkezli yürütülen ve yeni nesil çete olarak nitelendirilen suç ağlarına yönelik çalışmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli bir operasyon gerçekleştirdi. Soruşturmada, 27 Ağustos'ta Avcılar'da bir iş yerine yönelik kundaklama, 5 Eylül'de Kağıthane'de bir iş yerine yönelik silahlı saldırı ve 27 Eylül Pazar günü Eyüpsultan'da bir iş yerine yönelik kurşunlama olmak üzere dört ayrı eylemle bağlantı tespit edildi.

Bu tespitler doğrultusunda sabah saatlerinde İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlar sonucunda, söz konusu kundaklama ve silahlı saldırılarla doğrudan veya dolaylı bağlantıları olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Suçlamalar ve bağlantılar:

Emniyet kaynaklarına göre gözaltına alınan zanlılar, Avcılar, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleşen olaylarla ilişkilendiriliyor. Şüpheliler hakkında müşterek olarak yürütülen çalışmada, eylemlerin planlanması ve icrası açısından bağlantılar araştırıldı. Soruşturma, bahsi geçen dört farklı eylemin nasıl organize edildiğine ilişkin delil ve irtibatların tespitine odaklandı.

Soruşturma ve süreç:

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yürütülen tahkikat devam ediyor. Yetkililer, delil toplama ve bağlantıların doğrulanmasına yönelik incelemelerin sürdüğünü; emniyet ve istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonun soruşturmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Operasyonun ilerleyen aşamalarında elde edilecek bulgulara göre ek adımlar atılacağı bildirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 5 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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