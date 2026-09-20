Yeni nesil müzisyenler Şanlıurfa konservatuvarında eğitim yolculuğuna başladı

Konservatuvarda yeni dönem başladı:

UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip Şanlıurfada, müzik kültürünü yaşatmak ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla düzenlenen hazırlık süreci tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesindeki Konservatuvar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, şehrin müzik mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Sınavlar nerede ve nasıl gerçekleşti:

2026-2027 eğitim yılı için yapılan yetenek sınavları, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İl ve ilçe düzeyinden ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sınavlarda, alanında deneyimli eğitmenler tarafından yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda katılımcılar ölçüldü. Seçim sürecinde teknik beceri, müzikal anlayış ve gelişime açıklık gibi kriterler ön planda tutuldu.

Amaç ve beklentiler:

İlgili birimlerin vurguladığı gibi bu adım, sadece yetenek keşfetmekle sınırlı kalmayıp, öğrencilere sistematik konservatuvar eğitimi vererek profesyonel yolculuklarına temel sağlamak amacını taşıyor. Mehmet Kasım Gülpınar öncülüğündeki girişimler, yerel müzik geleneğinin korunması ve yeni kuşakların sahne deneyimi kazanması açısından önem arz ediyor. Başarılı olan öğrenciler, konservatuvar programlarına dahil edilerek eğitim almaya hak kazandı.

Bu dönem seçme çalışmaları, Şanlıurfa'nın ulusal ve uluslararası müzik kimliğini güçlendirme çabalarının somut bir parçası olarak görülüyor. Sürecin devamında verilecek eğitimlerin, genç sanatçılar için hem kişisel gelişim hem de kent kültürüne katkı sağlaması bekleniyor.

UNESCO MÜZİK SEHRİ ŞANLIURFA'DA YENİ YETENEKLER KEŞFEDİLDİ