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Yeni nesille buluşma: Bakan Yumaklı gençlerin taleplerini dinledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti’nin "Söz Gençlikte" programında Erzincanlı gençlerle buluştu; görüş, öneri ve sorular dinlendi, gençlere vurgu yapıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 01:18

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EDİTÖR: Elif Demir

Yeni nesille buluşma: Bakan Yumaklı gençlerin taleplerini dinledi

Erzincan'da gençlerle buluşma:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti’nin "Söz Gençlikte" programı kapsamında Erzincan'da gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde gerçekleştirildi ve gençlerin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ile öneri ve sorularına odaklandı.

Gençlerin görüş ve talepleri:

Program sırasında gençler, görüş, öneri ve sorularını Bakan Yumaklı ile paylaştı. Toplantıda farklı alanlardan gelen katılımcıların değerlendirmeleri dinlendi; gençlerin beklentileri ve önerileri alanında karşılıklı iletişim kurma fırsatı sağlandı.

Bakan Yumaklı'nın mesajı:

Etkinliğin ardından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, "AK Parti’nin özünde de, yarınlarında da gençlerimiz var" ifadelerini kullandı. Bu söz, gençlere verilen önemin ve onların sürece katılımının altını çizdi.

BAKAN YUMAKLI, ERZİNCAN’DA GENÇLERLE BULUŞTU

BAKAN YUMAKLI, ERZİNCAN’DA GENÇLERLE BULUŞTU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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