Yeni öğrenciler EBYÜ'de oryantasyonla üniversite yaşamına adım attı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne (EBYÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yönelik Birimler Arası Oryantasyon Programı düzenlendi. Etkinlik, öğrencilerin hem akademik süreçleri hem de kampüs hayatını daha hızlı kavramalarına odaklandı.

programın içeriği:

Program, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile akademik ve idari personel katıldı. Katılımcılara üniversitenin genel işleyişi ve öğrencilere yönelik hizmetler hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

hizmet birimlerinin tanıtımı:

Etkinlikte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin görev ve hizmet alanlarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Sunumlarda akademik destekler, kütüphane kaynakları, uluslararası fırsatlar ve öğrenci hizmetlerine erişim yolları ele alındı.

Programda ayrıca öğrencilere üniversitede sunulan akademik ve sosyal imkânlar ile eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri idari birimler hakkında yönlendirici bilgiler verildi. Sunumların amacı, öğrencilerin kampüs içinde gerekli hizmetleri hızlıca bulabilmelerini sağlamak oldu.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, yeni katılan öğrencilerin akademik ve sosyal yaşama uyum sağlamalarının önemine dikkat çekti ve üniversitenin sunduğu imkânlardan etkin şekilde yararlanılmasını teşvik etti. Program, öğrencilerin akademik ve idari hizmetler hakkında kapsamlı bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNE (EBYÜ) YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM SAĞLAMALARINA YÖNELİK BİRİMLER ARASI ORYANTASYON PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ