Yeni öğrenciler İsauria yolunda Bozkır'ın doğasıyla tanıştı

etkinlik rotası ve organizasyon:

Konya'nın Bozkır ilçesinde, yeni eğitim öğretim döneminde ilçeye gelen üniversite öğrencileri için bir uyum ve doğa yürüyüşü düzenlendi. Organizasyonu Bozkır Gençlik Merkezi üstlendi; yürüyüş, İsauria Yolu üzerindeki Bozkır merkezi ile Çağlayan mahalleri arasındaki belirlenen güzergahta yapıldı.

Bozkır Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Müslüm Uslanmaz etkinlikle ilgili olarak, ilçeye yeni gelen öğrencilerin çevreyi ve yerel kültürel dokuyu tanımalarını sağlamak amacıyla bu programı düzenlediklerini belirtti. Etkinlikte rota planlaması ve yürüyüş güvenliğine rehberlik eden isim ise Yakup Çetin oldu.

yürüyüşün katılımcılara kattıkları:

Öğrenciler, merkezden başlayan yürüyüş boyunca Bozkır'ın doğal güzelliklerini gözlemleme ve bölgenin kültürel izlerini keşfetme fırsatı buldu. Rotanın hem fiziksel hem de görsel açıdan zengin olması, katılımcıların ilçeyi tanımasında etkili oldu.

Etkinliğe katılan öğrenciler düzenlenen doğa yürüyüşünden duydukları memnuniyeti dile getirdi; uyum sürecine katkı sağlayan buluşmaların sosyal bağlantıları güçlendirdiği vurgulandı. Organizasyonu üstlenen ekip, benzer etkinliklerle yeni öğrencilerin kente adaptasyonunu desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNDE, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİYLE BİRLİKTE İLÇEYE GELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYUM VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.