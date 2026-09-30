Yeni öğrenciler kampüsle tanışıyor: Sinop Üniversitesi oryantasyonla başladı

Oryantasyon programı başladı

Sinop Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı kapsamında birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen oryantasyon programı resmen başladı. Program, yeni öğrencilerin üniversite yaşamına hızlı ve sağlıklı bir geçiş yapmalarını amaçlıyor.

Program içeriği:

28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere üniversitenin akademik, idari ve sosyal imkânları hakkında bilgilendirme sunumları yapılıyor. Katılımcılar için kampüs gezileri düzenleniyor, fakülteler ve merkezler tanıtılıyor; böylece öğrenciler kampüs içindeki yönlerini ve erişebilecekleri kaynakları öğreniyor.

Rektörlerle buluşma:

Program kapsamında düzenlenen toplantılardan biri Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde yapıldı. Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bozkurt Altan öğrencilerle bir araya gelerek yeni akademik yıl için başarı dileklerinde bulundu.

Buluşmanın ardından katılımcılara sosyal bir ikram olarak simit ve ayran servis edildi. Etkinlikler, öğrencilerin hem akademik süreçlere hem de kampüs yaşamına dair bilgi edinmelerini sağlayacak biçimde planlandı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE 2026-2027 AKADEMİK YILI’NIN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE, ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYIT YAPTIRAN BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ORYANTASYON PROGRAMI BAŞLADI.