Dolar 48,9765 +0,12%
Euro 55,7544 +0,02%
Bist 12.552,18 -2,69%
Altın Gram 6.592,35 -3,11%
EUR/USD 1,1378 -0,14%
Brent Petrol 100,80 +3,45%
--°

Yeni öğrenciler Manisa'nın mirasını adım adım tanıdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uyum programıyla Manisa'ya gelen öğrenciler, Osmanlı Müzesi, türbe, tıp tarihi müzesi ve camileri gezip kent merkezlerini tanıdı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yeni öğrenciler Manisa'nın mirasını adım adım tanıdı

Manisa'da uyum gezisi düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gelin Tanış Olalım Uyum Programı kapsamında Manisa'daki GSB yurtlarına yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine yönelik kapsamlı bir şehir gezisi gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden Manisa'ya gelen gençler, kentin tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezinin rotası:

Program, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Öğrenciler Osmanlı Müzesi, Yiğitbaş Veli Türbesi ve Tıp Tarihi Müzesi gibi kentin önemli tarihî mekânlarını ziyaret ederek bölge tarihine ilişkin bilgiler aldı. Ayrıca Muradiye Camii ve Sultan Camii gibi ibadet mekânları da gezi kapsamında yer aldı.

Gençlik merkezinde tanıtım ve etkileşim:

Gezi sonrası grup, 75. Yıl Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada merkezin gençlere sunduğu sosyal, kültürel ve sportif imkânlar hakkında bilgilendirme yapıldı; öğrenciler merkezdeki faaliyet alanlarını ve yürütülen çalışmaları yakından inceledi.

Etkinlik, yalnızca kentin tarihi değerlerini tanıtmakla kalmayıp; yeni gelen öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasına, sosyal çevre oluşturmalarına ve kent yaşamına adaptasyonuna katkı sağlamayı hedefledi. Katılımcılar düzenlenen programdan memnuniyet duyduklarını belirterek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Gezide Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Seyhan Terzi de öğrencilere eşlik etti ve program boyunca yönlendirme yaptı. Etkinlik, yeni akademik dönem öncesi uyum sürecine yönelik örnek bir uygulama olarak değerlendirildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;GELİN TANIŞ OLALIM UYUM PROGRAMI&quot; KAPSAMINDA...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "GELİN TANIŞ OLALIM UYUM PROGRAMI" KAPSAMINDA, MANİSA’DAKİ GSB YURTLARINA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ŞEHİR GEZİSİ DÜZENLENDİ. TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN MANİSA’YA GELEN GENÇLER, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli’den dünya ikinciliği: Hilal Bayhan finalde gümüşle döndü
images

Düzce'de kıyasıya mücadele bitti: Baha Alptekin 3 bantta il birincisi oldu
images

Kaleiçi'nde kırmızı formayla tarihi rotada Muratpaşa'nın yıldızları
images

Akhisar’ın genç pedalları Çağlak Kalesi’nde 13 dereceyle döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Memnun kalmayanlara 30 gün koşulsuz iade garantisi veren Vodafone akıllı fiber sistemi

Kocaeli'de yağışa karşı teyakkuz: mazgallar temizlenip motopomplar çalışıyor

Yıldırım Beyazıt'a yeni nefes: Ahmet Taş parkı ve sosyal tesisi açılıyor

Elazığ'da lenfoma için yerel seferberlik

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi