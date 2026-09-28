Yeni öğrenciler Manisa'nın mirasını adım adım tanıdı

Manisa'da uyum gezisi düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gelin Tanış Olalım Uyum Programı kapsamında Manisa'daki GSB yurtlarına yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine yönelik kapsamlı bir şehir gezisi gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden Manisa'ya gelen gençler, kentin tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezinin rotası:

Program, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Öğrenciler Osmanlı Müzesi, Yiğitbaş Veli Türbesi ve Tıp Tarihi Müzesi gibi kentin önemli tarihî mekânlarını ziyaret ederek bölge tarihine ilişkin bilgiler aldı. Ayrıca Muradiye Camii ve Sultan Camii gibi ibadet mekânları da gezi kapsamında yer aldı.

Gençlik merkezinde tanıtım ve etkileşim:

Gezi sonrası grup, 75. Yıl Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada merkezin gençlere sunduğu sosyal, kültürel ve sportif imkânlar hakkında bilgilendirme yapıldı; öğrenciler merkezdeki faaliyet alanlarını ve yürütülen çalışmaları yakından inceledi.

Etkinlik, yalnızca kentin tarihi değerlerini tanıtmakla kalmayıp; yeni gelen öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasına, sosyal çevre oluşturmalarına ve kent yaşamına adaptasyonuna katkı sağlamayı hedefledi. Katılımcılar düzenlenen programdan memnuniyet duyduklarını belirterek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Gezide Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Seyhan Terzi de öğrencilere eşlik etti ve program boyunca yönlendirme yaptı. Etkinlik, yeni akademik dönem öncesi uyum sürecine yönelik örnek bir uygulama olarak değerlendirildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "GELİN TANIŞ OLALIM UYUM PROGRAMI" KAPSAMINDA, MANİSA’DAKİ GSB YURTLARINA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ŞEHİR GEZİSİ DÜZENLENDİ. TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN MANİSA’YA GELEN GENÇLER, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.