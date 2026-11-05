yeni parti 14-15 kasımda 1. olağan kurultayını gerçekleştirecek

kurultay çağrısı:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin kuruluş sürecinin kurultayla tamamlanacağını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda Özel, 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultayın "yeni nesil siyasetin ilk kurultayı" olacağını vurguladı. Kuruluşun milletin adını koyduğu ve milletin katkısıyla oluştuğunu belirten Özel, bu süreçte karşılaşılan zorluklara rağmen teslim olmadıklarını ve siyaseti yenileme kararlılığının sürdüğünü söyledi.

ön seçim ve kurultay takvimi:

Genel başkanlık yarışına ilişkin takvimi paylaşan Özel, 8 Kasım Pazar günü ön seçimin yapılacağını açıkladı. Ön seçimin ülke genelinde, 81 ilde düzenleneceğini ve il ile ilçe başkanlıklarında sandıkların kurulacağını belirtti. Bu saat itibarıyla partiye üye olan herkesin Pazar günkü ön seçimde oy kullanabileceğini söyleyen Özel, kendisinin de bu ön seçime aday olduğunu ifade etti.

yeni dönemin taahhütleri:

Özel, genel başkan adayı olarak yeni döneme ilişkin taahhütlerini bir çalışma programında topladığını açıkladı. Programın internet sitesinden erişime açılacağı ve üyeler ile vatandaşlara SMS ya da WhatsApp üzerinden linklerle ulaştırılacağı bilgisini veren Özel, programın 17 sayfa ve 17 ana başlıktan oluştuğunu aktardı. Bu programla üyelerin söz, karar ve denetim hakkının güçlendirileceği; mahalle, ilçe ve il meclisleri ile dijital katılım mekanizmalarının genişletileceği taahhütleri yer alıyor.

Özel ayrıca siyasette kadınlara ve gençlere daha fazla alan açılacağını, bir siyaset akademisi ile liyakatli kadrolar yetiştirileceğini ve Türkiye İttifakı anlayışıyla partinin kapılarının halka tamamen açılacağını belirtti. Tüm taahhütlerin hesabının şeffaflıkla üyelerle paylaşılacağı vurgulandı.

Konuşmasını üyeleri oy vermeye davet ederek sonlandıran Özel, 8 Kasım Pazar gününü yeni nesil siyasetin ilk büyük adımına dönüştürme çağrısı yaptı ve kurultayın ardından partisinin siyasi kuruluşunun tamamlanacağını yineledi. Yeni Parti'nin amaçlarının devletin adil ve güçlü, milletin özgür ve müreffeh olması yönünde olduğunu dile getirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel: "14-15 Kasım'da 1. Olağan Kurultayımızı yapacağız"