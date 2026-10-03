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Yeni parti Bursa'da yol haritasını büyütme sözüyle Nihat Yeşiltaş yeniden aday

Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yaklaşan il kurultayı öncesi yeniden aday; hedef demokratik, katılımcı bir teşkilat ve güçlenen örgütlenme.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 21:45

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EDİTÖR: Elif Demir

Yeni parti Bursa'da yol haritasını büyütme sözüyle Nihat Yeşiltaş yeniden aday

yeniden adaylık açıklaması:

Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yapılacak il kurultayı öncesinde yeniden il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Teşkilat içindeki hazırlıklar sürerken yapılan açıklama, mevcut yönetimin devamı yönünde bir tercih beklentisinin işareti olarak değerlendirildi.

hedefler ve parti içi dönüşüm:

Yeşiltaş, bugüne kadar yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde daha ileriye taşınması gerektiğini vurguladı. Adaylık sürecinde ön plana çıkan vaatler arasında daha demokratik ve katılımcı bir yapı oluşturmak, üyelerin parti politikalarının oluşumuna doğrudan katkı sunabileceği mekanizmalar kurmak ve teşkilat içinde karar alma süreçlerini güçlendirmek yer aldı.

mesaj ve çağrı:

Parti üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Yeşiltaş, örgütlü mücadelenin büyütüleceğini belirterek birlik çağrısı yaptı. Sözleri arasında, "Şimdi birlikte büyüttüğümüz bu mücadeleyi çok daha ileriye taşıma vaktidir. Yolumuz açık olsun" ifadesi yer aldı. Açıklama, yaklaşan kurultay öncesi parti içi tartışmaların odağında olacak gibi görünüyor.

NİHAT YEŞİLTAŞ

NİHAT YEŞİLTAŞ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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