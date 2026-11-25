Yeni parti kurmayları anıtkabir'de: kurultay sonrası sorumluluk vurgusu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, YENİ Parti’nin 1. Olağan Kurultayı'nın hemen ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı; Özel'in çelengi mozoleye bırakmasının ardından topluca saygı duruşunda bulunuldu.

Ziyaretin tören akışı:

Ziyaret, mozole önündeki çelenk sunma ve saygı duruşuyla başladı. Ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve burada Anıtkabir Özel Defteri'ne duygularını ve parti vizyonunu yansıtan bir not bırakıldı. Ziyarette Özel'in okuduğu ve deftere kaydettiği ifadeler, YENİ Parti'nin kuruluş gerekçesi ve hedeflerine dair kapsamlı bir çerçeve sundu.

Özel'in Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı not şöyle kaydedildi:

"Aziz Atatürk, kurduğumuz YENİ Parti’nin 1. Olağan Kurultayı’nda seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. YENİ Partimiz; hukukun üstünlüğünün zedelendiği, demokratik kurumların örselendiği, sosyal ve ekonomik adaletin temelden sarsıldığı bir dönemde milletimizin ihtiyaçlarına karşılık verme zaruretinden doğmuştur. Cumhuriyetimizin kazanımlarının tehdit altında olduğu böyle bir dönemde YENİ Parti kadroları tüm zorlukları ve engelleri aşarak sorumluluk üstlenmiştir. Bizlere bıraktığınız Cumhuriyeti bütün kazanımlarıyla korumak, daha da güçlendirerek geleceğe taşımak en mukaddes vazifemizdir. İlk kurultayımızla birlikte oluşan kadrolarımızda bu mesuliyeti yerine getirme inancı, azmi ve kararlılığı mevcuttur. Devletimizi adil ve güçlü, milletimizi özgür ve müreffeh kılmak için hiçbir güce boyun eğmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Açtığınız yolda Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden taviz vermeden, milletimizin iradesini her şeyin üstünde tutarak ilerlemeye devam edeceğiz. Mirasınız YENİ Parti kadrolarına emanettir. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor, tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Mesajın vurguları ve önemi:

Yazılan not, partinin kuruluş açıklamasında dile getirilen temel iddiaları ve sorumluluk anlayışını tekrar ediyor; hukukun üstünlüğü, demokratik kurumların korunması ve sosyal-ekonomik adalet gibi başlıklar öne çıkıyor. Özel'in deftere kaydettiği ifadeler, kurultay sonrası oluşan kadroların bu ilkeler doğrultusunda hareket edeceği taahhüdünü kamuoyuna dönük olarak somutlaştırıyor.

Ziyaret programı, mozoledeki anma töreniyle sonlanmadı: Özel ve beraberindekiler, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak burada da saygı duruşunda bulundu. Bu adım, hem kurultay sonrası birlik mesajını pekiştirdi hem de partinin milli tarih ve cumhuriyet değerlerine atfettiği önemi vurguladı.

Heyetin Anıtkabir ziyaretinde sergilediği ritüel ve deftere düşülen not, YENİ Parti'nin sahadaki siyasi duruşunu ve kurumsal hedeflerini sembolik bir zeminde kamuoyuna aktarmış oldu.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL VE BERABERİNDEKİ HEYET, YENİ PARTİ'NİN 1. OLAĞAN KURULTAYI SONRASI ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ.