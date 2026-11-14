YENİ Parti kurultayında kimseyi geride bırakmayanların sesi

YENİ Parti’nin 1’inci Olağan Kuruluş Kurultayı 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda yapılıyor. Kurultaya yaklaşık 1202 delege katılıyor ve partinin yeni dönem yönetim kadroları bu iki günlük toplantıda belirlenecek. İlk gün genel başkanlık seçimi, ikinci gün ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri gerçekleştirilecek.

kurultay gündemi ve yapısal değişiklikler:

Kurultayın ilk gününde mevcut Genel Başkan Özgür Özel tek aday olarak sandığa gidecek. Delegelerin onayına sunulacak önemli bir madde de tüzük değişikliği kapsamında Parti Meclisi üye sayısının 80’den 150’ye çıkarılması planı. Bu düzenleme, parti içi temsil ve örgütlenme yapısının güçlendirilmesi hedefiyle tartışıldı; ikinci gün yapılacak seçimlerle yeni PM ve YDK üyeleri belirlenecek.

Kurultay aynı zamanda partinin yeni dönem yol haritasının ve teşkilatlanma çalışmalarının detaylı biçimde ele alındığı bir zemin işlevi görüyor. Yönetim kadrolarının belirlenmesi, tüzük değişikliklerinin yönü ve saha örgütlenmesinin nasıl genişletileceği, kurultayın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkan vurgular:

Genel Başkan Özgür Özel konuşmasında partinin kuruluş sürecine dair anekdotları ve zorlukları hatırlattı. Özel, sözlerini sık sık birlik ve fedakârlık temaları etrafında kurdu; kurultay salonunda gördüklerinin kendisine umut verdiğini belirtti. Konuşmanın öne çıkan ifadesi olarak Özel'in sıkça yinelediği cümle şu: 'YENİ Parti kimseyi geride bırakmayanların partisidir.'

Özel, partinin kuruluş döneminde yaşanan maddi kıtlıklara dikkat çekti: 'Binalarımız, imkanlarımız ve otobüsümüz yoktu.' Bu koşullarda ziyaret edilen şehirlerde düzenlenen mitinglerden örnekler verdi; İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Rize, Kocaeli, Giresun, Gaziantep ve Manisa’da yapılan farklı temalı mitinglerin parti tabanını genişlettiğini söyledi. Özel, 'Bir gün bir bankın üzerinde, bir gün bir portakal kasasının üzerinde olduk; ama milletimizin gönlündeydik' diyerek saha deneyimini özetledi.

Konuşmada ayrıca partinin kuruluş tarihine atıf yapıldı: Özel, '24 Temmuz günü milletin açın dediği yolu açtık' sözleriyle partinin halkın talebiyle doğduğunu vurguladı. Kurultayda hedeflenen çalışmalar, muhalefet cephesindeki konum ve yeni dönem stratejileri de konuşmada yer buldu; Özel, teslim olmayan, umudunu yitirmeyen ve birlikte yürüyen bir kadroyla yol alınacağının altını çizdi.

Kurultayda dikkat çeken diğer anlar arasında tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun katılımı ve Ekrem İmamoğlu’nun kurultaya gönderdiği video mesajının yayımlanması bulunuyor. Parti yönetimi, kurultay boyunca hem seçim süreçlerini tamamlamayı hem de yeni döneme ilişkin örgütlenme ve yol haritasını netleştirmeyi amaçlıyor.

Özetle, YENİ Parti’nin kurultayı hem geçmiş dönemin fedakârlıklarına dair hatırlatmalar hem de önümüzdeki dönem için somut yapısal değişikliklerin ve stratejik hedeflerin tartışıldığı bir toplantı niteliği taşıyor. Delegelerin alacağı kararlar, partinin saha dinamizmi ve iç örgütlenmesinin yeni dönemde nasıl şekilleneceğine ışık tutacak.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, "YENİ PARTİ KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYANLARIN PARTİSİDİR. BİZ NİCE ZORLUKLARI VE NİCE SIKINTILARI EL ELE VEREREK AŞTIK" DEDİ.