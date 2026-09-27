Yeni Parti Nilüfer seçiminde protesto oyları öne çıktı

YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen seçimde Ahmet Eren Memiç ile Yasemin Adalı yarıştı. Parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşen oylamada adaylar arası fark ve sandıktan çıkan boş ile protesto niteliğindeki pusulalar gündeme damga vurdu.

Seçim sonuçları:

Toplam 1.243 oyun kullanıldığı seçimde Ahmet Eren Memiç 812 oy alarak önde tamamladı. Rakibi Yasemin Adalı ise 274 oyda kaldı. Sandıktan toplam 157 boş pusula çıktı; bu sonuç, oy dağılımının yanı sıra katılımdaki tercih ve tepkileri göstermesi bakımından dikkat çekti.

Geçersiz pusulalarda ortak imza:

Seçimde geçersiz sayılan 157 pusuladan 154'ünün üzerinde YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın isminin yazılı olduğu tespit edildi. Partili bazı üyelerin mevcut yönetime yönelik tepkisini göstermek amacıyla bu tarz pusulaları kullandığı belirtiliyor. Pusulalar resmi olarak geçersiz sayılmış olsa da, üzerlerinde aynı ismin yer alması seçimdeki ayrışmanın somut bir göstergesi olarak yorumlandı.

Sonuçlar, ilçe içinde güçlü bir yönetim tercihini işaret ederken, boş ve protesto oyların varlığı parti içinde dikkat edilmesi gereken bir gerilim unsuru olduğunu ortaya koyuyor. Parti içi huzurun nasıl sağlanacağı ve bu oyların teşkilat içi ilişkilere etkisi önümüzdeki dönemde yakından izlenecek konular arasında yer alacak.

YENİ PARTİ NİLÜFER İLÇE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE AHMET EREN MEMİÇ İLE YASEMİN ADALI’NIN YARIŞTIĞI SEÇİM SONUÇLANDI. TOPLAM BİN 243 OYUN KULLANILDIĞI SEÇİMDE AHMET EREN MEMİÇ 812 OY ALARAK SEÇİMİ ÖNDE TAMAMLADI. SEÇİMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY İSE PROTESTO OYLARI OLDU.