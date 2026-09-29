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Yeni Parti sözcüsünden çağrı: delillendirme olursa isimleri açıklayacağız

YENİ Parti sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmasında ulaşılan delillere işaret ederek, delillendirme halinde isimleri açıklayacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yeni Parti sözcüsünden çağrı: delillendirme olursa isimleri açıklayacağız

kriz masası toplantısı:

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen kriz masası toplantısının ardından parti sözcüsü Zeynel Emre basına açıklamalarda bulundu. Emre, süreç başladığında bir kriz masası oluşturduklarını hatırlatarak, yürütülen soruşturmaya dair ellerinde bulunan bilgi ve belgeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Emre, toplantıda özellikle soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı ve sürecin aktörlerine yönelik bir dizi itirafta bulundu.

bize bırakmayın, buyurun siz açıklayın:

Sözcü Emre, muhataplarına doğrudan çağrı yaparak, "Bize bırakmayın, buyurun siz açıklayın" dedi. Emre, elindeki bilgilerin ötesinde daha kapsamlı verilerin muhatapların elinde olduğunu belirterek, samimiyet iddiası varsa ilgili isimlerin kamuoyuna duyurulmasını istedi.

Emre ayrıca, partilerden veya ilgili kurumlardan gelen "biz tolerans göstermeyiz" ve "kendi içimizde olsa da kapatmayız" türündeki açıklamaların ardından, uygulamanın da bu söylemlerle uyumlu olması gerektiğini ifade etti.

fatma betül sayan kaya ve üst düzey isimler:

Emre, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında da soruşturma kapsamında işlemler yapıldığını ve bu belgelerin ellerinde bulunduğunu yineledi. "Fatma Betül Hanım’la ilgili de aynı işlemi yapmak durumundasınız. Biz bunu da takip edeceğimizi ifade edelim" sözleriyle, eşitlik ilkesine dikkat çekti.

Sözcü, ayrıca "AK Parti’nin genel merkezinde bulunan bakanlık yapmış, bakan yardımcı yapmış, milletvekilliği yapmış, üst düzey görevlerde bulunan isimlerle alakalı her türlü bilgi sizde var" diyerek, ayrım gözetmeksizin şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı. Emre, önümüzdeki günlerde yapılacak yeni toplantılarda ulaşılan isimler konusunda gerekli delillendirmenin yapılması halinde açıklama yapılacağını belirtti.

YENİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZEYNEL EMRE, FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN, &quot;BİZE BIRAKMAYIN, BUYURUN SİZ...

YENİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZEYNEL EMRE, FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN, "BİZE BIRAKMAYIN, BUYURUN SİZ AÇIKLAYIN. ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPACAĞIMIZ BAŞKA TOPLANTIDA BİZ YİNE ULAŞTIĞIMIZ İSİMLERLE İLGİLİ GEREKLİ DELİLLENDİRMEYİ YAPARSAK AÇIKLAMA YAPARIZ. MADEM SİZ SAMİMİ OLARAK BU İŞİN AYDINLANMASINI İSTİYORSUNUZ, BUYURUN AÇIKLAYIN" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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