Yeni Parti'nin başkanlığına Özgür Özel yeniden seçildi

Yeni Parti’nin 1. Olağan Kuruluş Kurultayı tamamlandı. Tek aday olarak seçime giren mevcut Genel Başkan Özgür Özel, delegelerin oyunu alarak görevini sürdürme kararı oldu. Kurultayda oy verme işlemi ve sayım süreçleri eksiksiz tamamlandı.

oylama süreci ve sonuçlar:

Oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erdi ve sandıkların kapanmasının ardından sayım yapıldı. Seçimde toplam bin 157 delege oy kullandı; Özel bin 154 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı. Tek adaylı seçim prosedürü çerçevesinde sonuçlar hızlıca açıklandı.

Özel'in kurultay sonrası değerlendirmesi:

Oyunu kullandıktan sonra konuşan Özel, geçmişe dair değerlendirmelerde bulundu ve demokrasi vurgusu yaptı. Açıklamasında, "Bundan 3 yıl önce Türkiye siyasi tarihi bir kazanım elde etmişti ve bir siyasi partinin genel başkanının 100 yıllık tarihimizde ilk kez seçimle değiştiğine tanık olmuştu. Aslında İsmet İnönü’nün çok partili rejime geçip seçimi kaybettiğinde ortaya koyduğu yaklaşım, hepimize örnek olmalıydı. Çünkü o bir seçim kaybetmişti, Türkiye demokrasi kazanmıştı. Birileri seçimi kaybettiler. ‘Partimiz kazandı. Genç bir genel başkana devrettik. Partimize destek olalım, partimiz iktidar olsun.’ diye bakılmalıydı. O sandığın başından o umutlarla ayrılmıştık. Görmediğimiz kötülük kalmadı" ifadelerine yer verdi.

Kurultayın sona ermesiyle birlikte Özel, partinin önümüzdeki dönemdeki hedeflerine odaklanacak bir yönetim sürecini başlatmış oldu. Resmi sonuçların açıklanması ve yeni dönemin organizasyon yapısına ilişkin süreçler yakında duyurulacak.

YENİ PARTİ’NİN 1. OLAĞAN KURULUŞ KURULTAY’I SONA ERDİ. SEÇİMDE 1157 DELEGE OY KULLANDI. BU OYLARDAN 1154’ÜNÜ ALAN MEVCUT GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN GENEL BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.