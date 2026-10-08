Yeni Parti'nin sınavı: Özgür Özel ilk seçimde birinci gelmezse görevi bırakacağını açıkladı

Ziyaret ve açıklama:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e partisinin genel merkezinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Özel ve Baş ortak bir basın açıklaması düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim sözü ve kampanya yaklaşımı:

Özel, millete verdiği söze vurgu yaparak girdiğim ilk seçimden birinci parti çıkmazsam görevi bırakacağım ifadesini yineledi. Eski partisi dönemine atıfta bulunarak, araştırma-geliştirme bütçesinin yüzde 0,5 iken anketlere ayrılan payı yüzde 16'ya çıkardıklarını; aday belirleme ve diğer stratejik kararları anket sonuçlarının önüne koyduklarını söyledi.

İzmir iddiaları ve genel sekreter açıklaması:

Bir gazetecinin İzmir Belediye Başkanı’nın AK Parti’ye geçmesine ilişkin sorusu üzerine Özel, söz konusu kişinin İzmir’e ihanet ettiğini ve bunun kendileri için hain anlamı taşıdığını belirtti. Ayrıca, önümüzdeki günlerde bir genel sekreter görevlendirilmesi yapılacağı ve bu görevlendirmenin bir eski belediye başkanı üzerinden gerçekleşeceğine dair açıklamalar olduğunu ifade etti.

Özel, 28 Mayıs 2023 seçimlerine de değinerek bir erken seçim milletin umududur değerlendirmesinde bulundu ve anayasanın arkasından dolananların kapılarına gelmemesi gerektiğini vurguladı. İzmir özelinde tekrarlanan haysiyetsiz davranışların yaşanmamasını umduğunu, konuya dair ellerinde yeni bir bilgi bulunmadığını söyledi.

TİP GENEL BAŞKANI BAŞ, YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'E PARTİSİNİN GENEL MERKEZİNDE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.